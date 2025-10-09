Konzerne setzen auf marktreife Startups, strategische VCs und Zukunftstechnologien (FOTO)

München (ots) - Der DACH-Raum bleibt ein dynamisches Innovationsfeld: Startups

gewinnen für börsennotierte Unternehmen weiter an strategischer Bedeutung. Das

zeigt der Startup- und Innovationsmonitor 2025 des Digital Consulting-,

Solutions- und Software-Hauses (https://www.valantic.com/de/) valantic, der

jährlich die Innovationsprogramme von 130 Unternehmen aus DAX, MDAX, ATX und SMI

analysiert. Die Studie macht deutlich: Auf eher marktreife Startups fokussierte

Programme wie Acceleratoren, Venture Capital und Kooperationsprogramme setzen

den Ton. Die Trendthemen Künstliche Intelligenz (KI), Health & Life Sciences und

Circular Economy dominieren.



Die mittlerweile achte Auflage des Startup- und Innovationsmonitors,

herausgegeben von der Digitalberatung valantic, beschreibt aktuelle

Finanzierungs- und Kooperationsmodelle, analysiert Rahmenbedingungen, bewertet

die Trend- und Fokusthemen 2025 und gibt nützliche Praxistipps für den eigenen

Einsatz. Sie basiert auf der Analyse zahlreicher Unternehmensberichte und

persönlicher Interviews.





