valantic Startup- und Innovationsmonitor 2025
Konzerne setzen auf marktreife Startups, strategische VCs und Zukunftstechnologien (FOTO)
München (ots) - Der DACH-Raum bleibt ein dynamisches Innovationsfeld: Startups
gewinnen für börsennotierte Unternehmen weiter an strategischer Bedeutung. Das
zeigt der Startup- und Innovationsmonitor 2025 des Digital Consulting-,
Solutions- und Software-Hauses (https://www.valantic.com/de/) valantic, der
jährlich die Innovationsprogramme von 130 Unternehmen aus DAX, MDAX, ATX und SMI
analysiert. Die Studie macht deutlich: Auf eher marktreife Startups fokussierte
Programme wie Acceleratoren, Venture Capital und Kooperationsprogramme setzen
den Ton. Die Trendthemen Künstliche Intelligenz (KI), Health & Life Sciences und
Circular Economy dominieren.
Die mittlerweile achte Auflage des Startup- und Innovationsmonitors,
herausgegeben von der Digitalberatung valantic, beschreibt aktuelle
Finanzierungs- und Kooperationsmodelle, analysiert Rahmenbedingungen, bewertet
die Trend- und Fokusthemen 2025 und gibt nützliche Praxistipps für den eigenen
Einsatz. Sie basiert auf der Analyse zahlreicher Unternehmensberichte und
persönlicher Interviews.
Ein spannendes Ergebnis: Die neue Studie belegt einen Wandel innerhalb der
Programmlandschaft. Inkubatoren nehmen demnach als Innovationstreiber ab (-8),
während VCs (+9) und Acceleratoren (+3) an Bedeutung gewinnen. Aktuell
existieren im Vergleich nur noch wenige Inkubatoren in den untersuchten Indizes
(19).
Der Markt der Innovationsprogramme auf einen Blick:
- Der DAX dominiert: Mit 75 unternehmenseigenen Programmen stellen die
DAX-Konzerne den größten Anteil, gefolgt vom SMI (25), MDAX (20) und ATX (11).
Rund 75 Prozent der DAX-Unternehmen verfügen über mindestens ein eigenes
Innovationsprogramm - im MDAX sind es nur 26 Prozent.
- Kooperationsprogramme im Aufwind: Unternehmensübergreifende Initiativen legten
um neun Prozent zu. Besonders stark engagieren sich Unternehmen wie SAP,
Porsche und Mercedes-Benz, die jeweils an mehreren Programmen beteiligt sind.
- Geopolitische Einflüsse: Handelszölle, Inflation und geopolitische Spannungen
dämpfen die Investitionsbereitschaft. Gleichzeitig eröffnet der European Green
Deal neue Chancen, vor allem in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.
Das sind die Trendthemen 2025:
- Künstliche Intelligenz wurde zum dritten Mal in Folge als eines der
wichtigsten Innovationsthemen innerhalb der DACH-Startup-Ökosysteme
identifiziert. Der Markt wächst rasant - von 228 Mrd. USD Umsatz 2024 auf
prognostizierte 632 Mrd. USD bis 2028 (Quelle: IDC).
- Health & Life Sciences gewinnen an Bedeutung: Die Gesundheitswirtschaft trägt
