Konzerne setzen auf marktreife Startups, strategische VCs und Zukunftstechnologien (FOTO)

    München (ots) - Der DACH-Raum bleibt ein dynamisches Innovationsfeld: Startups
    gewinnen für börsennotierte Unternehmen weiter an strategischer Bedeutung. Das
    zeigt der Startup- und Innovationsmonitor 2025 des Digital Consulting-,
    Solutions- und Software-Hauses (https://www.valantic.com/de/) valantic, der
    jährlich die Innovationsprogramme von 130 Unternehmen aus DAX, MDAX, ATX und SMI
    analysiert. Die Studie macht deutlich: Auf eher marktreife Startups fokussierte
    Programme wie Acceleratoren, Venture Capital und Kooperationsprogramme setzen
    den Ton. Die Trendthemen Künstliche Intelligenz (KI), Health & Life Sciences und
    Circular Economy dominieren.

    Die mittlerweile achte Auflage des Startup- und Innovationsmonitors,
    herausgegeben von der Digitalberatung valantic, beschreibt aktuelle
    Finanzierungs- und Kooperationsmodelle, analysiert Rahmenbedingungen, bewertet
    die Trend- und Fokusthemen 2025 und gibt nützliche Praxistipps für den eigenen
    Einsatz. Sie basiert auf der Analyse zahlreicher Unternehmensberichte und
    persönlicher Interviews.

    Ein spannendes Ergebnis: Die neue Studie belegt einen Wandel innerhalb der
    Programmlandschaft. Inkubatoren nehmen demnach als Innovationstreiber ab (-8),
    während VCs (+9) und Acceleratoren (+3) an Bedeutung gewinnen. Aktuell
    existieren im Vergleich nur noch wenige Inkubatoren in den untersuchten Indizes
    (19).

    Der Markt der Innovationsprogramme auf einen Blick:

    - Der DAX dominiert: Mit 75 unternehmenseigenen Programmen stellen die
    DAX-Konzerne den größten Anteil, gefolgt vom SMI (25), MDAX (20) und ATX (11).
    Rund 75 Prozent der DAX-Unternehmen verfügen über mindestens ein eigenes
    Innovationsprogramm - im MDAX sind es nur 26 Prozent.
    - Kooperationsprogramme im Aufwind: Unternehmensübergreifende Initiativen legten
    um neun Prozent zu. Besonders stark engagieren sich Unternehmen wie SAP,
    Porsche und Mercedes-Benz, die jeweils an mehreren Programmen beteiligt sind.
    - Geopolitische Einflüsse: Handelszölle, Inflation und geopolitische Spannungen
    dämpfen die Investitionsbereitschaft. Gleichzeitig eröffnet der European Green
    Deal neue Chancen, vor allem in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.

    Das sind die Trendthemen 2025:

    - Künstliche Intelligenz wurde zum dritten Mal in Folge als eines der
    wichtigsten Innovationsthemen innerhalb der DACH-Startup-Ökosysteme
    identifiziert. Der Markt wächst rasant - von 228 Mrd. USD Umsatz 2024 auf
    prognostizierte 632 Mrd. USD bis 2028 (Quelle: IDC).
    - Health & Life Sciences gewinnen an Bedeutung: Die Gesundheitswirtschaft trägt
