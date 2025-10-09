DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die am 23. Oktober anstehenden Zahlen dürften trotz Gegenwinds von der Währungsseite ein gutes Quartal des Triebwerksbauers belegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 395,5EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 430,00 € , was eine Steigerung von +8,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer