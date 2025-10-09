DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die am 23. Oktober anstehenden Zahlen dürften trotz Gegenwinds von der Währungsseite ein gutes Quartal des Triebwerksbauers belegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 395,5EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
