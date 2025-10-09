    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    BERNSTEIN RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach einer weiteren Gewinnwarnung in diesem Jahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen. Der Verpackungsspezialist habe die erneut gesenkten Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis unter anderem mit einer gedämpften Nachfrage nach Glas- und Plastikbehältnissen für oral einzunehmende flüssige Medikamente begründet, schrieb Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei von zentraler Bedeutung und müsse vom neuen Finanzchef erklärt werden. Die Situation bei Gerresheimer sei zudem komplex: Das Verhältnis Nettoverschuldung zum bereinigten operativen Ergebnis werde per Ende 2025 voraussichtlich bei fast 4,5 liegen./rob/ck/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:52 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:52 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,56 % und einem Kurs von 32,26EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Delphine Le Louet
    Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 31,50
    Kursziel alt: 31,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


