    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BMW auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Während der nach unten hin eingeengte Margenausblick für das Autogeschäft nun der Konsensschätzung entspreche, liege der gesenkte Ausblick für den Barmittelzufluss (FCF) deutlich unter den Markterwartungen, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 81,48EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tim Rokossa
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00, was eine Steigerung von +10,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BMW auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Während der nach unten hin eingeengte Margenausblick für das Autogeschäft nun der Konsensschätzung entspreche, liege der gesenkte Ausblick für den Barmittelzufluss …