Ferrari - Aktie erlebt Kurseinbruch -8,60 % - 09.10.2025

Mit einer Performance von -8,60 % musste die Ferrari Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Ferrari Aktionäre einen Verlust von -1,28 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ferrari auf -1,31 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Ferrari Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,50 % 1 Monat +1,14 % 3 Monate -1,28 % 1 Jahr -1,94 %

Informationen zur Ferrari Aktie

Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,38 Mrd.EUR wert.

Ferrari upgrades the 2025 guidance, exceeding the 2026 business plan’s profitability targets one year in advanceStrong product mix over the plan sustains total revenues of Euro ~9.0 billion and an EBITDA of at least Euro 3.6 billion in …

Der Sportwagenbauer Ferrari setzt bei neuen Modellen weniger auf Elektromotoren als bislang geplant. Bis 2030 soll der Anteil der E-Modelle an der Produktpalette bei 20 Prozent liegen, wie aus einer am Donnerstag in Mailand veröffentlichten …

THE UNIQUENESS OF OUR OFFERING, OUR CLIENTS AND OUR EXPERIENCES An average of four new car launches per year planned between 2026 and 2030The Ferrari elettrica will be an addition to the range product offeringIn 2030, the product line-up will be …

Ferrari Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.