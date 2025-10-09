UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Zughersteller dürfte einen Auftragseingang von 6,6 Milliarden Euro und einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro ausweisen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit liege er bei den Bestellungen 8 Prozent über der Konsensschätzung, für die Erlöse im Rahmen der Analystenerwartungen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 22,73EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
