    KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC profitiert stark vom weltweiten KI-Boom.
    • Umsatz im September stieg um fast ein Drittel.
    • Chip-Nachfrage übersteigt Angebot, Rechenzentren wachsen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HSINCHU (dpa-AFX) - Der weltweite KI-Boom liefert dem taiwanesischen Chip-Auftragsfertiger TSMC weiterhin viel Rückenwind. Allein im September schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Drittel nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das dritte Quartal ergibt sich damit ein Erlösplus von rund 30 Prozent auf 990 Milliarden Taiwan-Dollar (27,9 Mrd Euro). Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten.

    Chipentwickler wie Nvidia und AMD , die ihre Chips auch von TSMC herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen viele Tech-Unternehmen weiterhin weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen./mis/err/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 204,7 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,01 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +24,29 %/+36,41 % bedeutet.




