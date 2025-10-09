    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Fast 1,4 Milliarden Requests am Tag

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weniger bekannte Bots wie die von TikTok dominieren die KI-Suche

    Berlin (ots) -

    - Der Webhosting-Anbieter Hostinger hat auf Grundlage von mehreren Milliarden
    ihrer Kunden-Websites Anfragen analysiert, welche KI-Agenten das Web
    dominieren
    - Ergebnis: KI-Crawler wie OpenAI-GPTBot scannen über 4,4 Millionen von 5
    Millionen Webseiten täglich und erreichen eine höhere Abdeckung als der
    Googlebot
    - Indexierung des Webs ist primär von Anbietern aus den USA geprägt, gefolgt von
    China

    KI-Crawler, allen voran der OpenAI GPTBot, haben in kürzester Zeit eine enorme
    Reichweite aufgebaut und scannen inzwischen mehr Webseiten als Googles eigener
    Bot. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Webhostinganbieters Hostinger (
    www.hostinger.de (https://www.hostinger.com/de) ), die auf der Auswertung von
    über elf Milliarden täglichen Requests, rund 5 Millionen Webseiten und 55
    verschiedenen User-Agent-Gruppen basiert. Darüber hinaus prägen Bots die
    Online-Landschaft insgesamt immer stärker: Weniger bekannte Crawler verursachen
    fast 1,4 Milliarden tägliche Anfragen und besuchen über 4,2 Millionen Webseiten.
    Auch automatisierte Skripte sind mit 383 Millionen täglichen Requests und einer
    Abdeckung von 91 Prozent nahezu allgegenwärtig.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    240,81€
    Basispreis
    1,51
    Ask
    × 12,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    206,51€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 12,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Disclaimer: Bots sind automatisierte Programme, die das Internet durchsuchen und
    dabei Inhalte erfassen. Dieser Vorgang wird Crawling genannt und ist die
    Grundlage dafür, dass Suchmaschinen Websites auffindbar machen. Neue KI-Crawler
    wie GPTBot sammeln Inhalte, damit diese in KI-Systemen wie ChatGPT genutzt
    werden können. Bots senden sogenannte Requests, also einzelne Anfragen an eine
    Website, um deren Inhalte abzurufen und zu speichern. Die Zahl der Requests
    zeigt, wie intensiv ein Bot Daten sammelt, während die Zahl der erfassten
    Websites angibt, wie breit er im Internet unterwegs ist. Manche Bots stellen
    deutlich mehr Requests, weil sie Inhalte sehr detailliert erfassen oder
    regelmäßig aktualisieren, andere konzentrieren sich stärker auf die Abdeckung
    möglichst vieler Websites.

    KI-Crawler auf dem Vormarsch

    Besonders auffällig ist das Wachstum von KI-Bots. OpenAI-GPTBot verarbeitet
    täglich mehr als 108 Millionen Anfragen und crawlt über 4,4 Millionen Webseiten,
    mit einer Abdeckung von 84 Prozent. Damit liegt er bereits vor Googles eigenem
    Bot, der mit 798 Millionen Requests rund 3,9 Millionen Webseiten erfasst, aber
    nur 74 Prozent Abdeckung erreicht. Neben GPTBot zeigt auch der OpenAI-SearchBot
    Aktivität und crawlt schon über 2,4 Millionen Webseiten, wenn auch mit deutlich
    weniger Anfragen.

    Die bekanntesten Bots im Bot-Ökosystem:

    - Meta-Bots: Der Facebook-Bot fbexternalhit nutzt täglich über 70 Millionen
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fast 1,4 Milliarden Requests am Tag Weniger bekannte Bots wie die von TikTok dominieren die KI-Suche - Der Webhosting-Anbieter Hostinger hat auf Grundlage von mehreren Milliarden ihrer Kunden-Websites Anfragen analysiert, welche KI-Agenten das Web dominieren - Ergebnis: KI-Crawler wie OpenAI-GPTBot scannen über 4,4 Millionen von 5 Millionen …