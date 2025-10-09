Weniger bekannte Bots wie die von TikTok dominieren die KI-Suche

Berlin (ots) -



- Der Webhosting-Anbieter Hostinger hat auf Grundlage von mehreren Milliarden

ihrer Kunden-Websites Anfragen analysiert, welche KI-Agenten das Web

dominieren

- Ergebnis: KI-Crawler wie OpenAI-GPTBot scannen über 4,4 Millionen von 5

Millionen Webseiten täglich und erreichen eine höhere Abdeckung als der

Googlebot

- Indexierung des Webs ist primär von Anbietern aus den USA geprägt, gefolgt von

China



KI-Crawler, allen voran der OpenAI GPTBot, haben in kürzester Zeit eine enorme

Reichweite aufgebaut und scannen inzwischen mehr Webseiten als Googles eigener

Bot. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Webhostinganbieters Hostinger (

www.hostinger.de (https://www.hostinger.com/de) ), die auf der Auswertung von

über elf Milliarden täglichen Requests, rund 5 Millionen Webseiten und 55

verschiedenen User-Agent-Gruppen basiert. Darüber hinaus prägen Bots die

Online-Landschaft insgesamt immer stärker: Weniger bekannte Crawler verursachen

fast 1,4 Milliarden tägliche Anfragen und besuchen über 4,2 Millionen Webseiten.

Auch automatisierte Skripte sind mit 383 Millionen täglichen Requests und einer

Abdeckung von 91 Prozent nahezu allgegenwärtig.





