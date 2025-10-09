Infineon gewinnt den Sustainable Future Award 2025 (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - F.A.Z. Institut und Cision Germany verleihen den Preis
an Infineon / Rückblickende Analyse ermittelt glaubwürdiges und vorbildliches
Verhalten als nachhaltiges Unternehmen
Der "Sustainable Future Award" von F.A.Z. Institut und Cision Germany geht in
diesem Jahr an Infineon Technologies AG. Der Preis basiert auf einer
mehrjährigen Analyse der Medienberichterstattung, bei der die Glaubwürdigkeit
von Unternehmensstrategien und Managerkommunikation überprüft wurde. Besonderes
Augenmerk liegt dabei auf der nachweisbaren Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen
und dem Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation.
an Infineon / Rückblickende Analyse ermittelt glaubwürdiges und vorbildliches
Verhalten als nachhaltiges Unternehmen
Der "Sustainable Future Award" von F.A.Z. Institut und Cision Germany geht in
diesem Jahr an Infineon Technologies AG. Der Preis basiert auf einer
mehrjährigen Analyse der Medienberichterstattung, bei der die Glaubwürdigkeit
von Unternehmensstrategien und Managerkommunikation überprüft wurde. Besonderes
Augenmerk liegt dabei auf der nachweisbaren Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen
und dem Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation.
Anzeige
Präsentiert von
In der Begründung heißt es:
"Infineon positioniert sich als Schlüsselfaktor der Energiewende: Die
Leistungshalbleiter des Unternehmens sind essenziell für Elektrofahrzeuge, Wind-
und Solaranlagen sowie die digitale Infrastruktur. Damit leistet Infineon einen
direkten Beitrag zur Dekarbonisierung und stärkt gleichzeitig die europäische
technologische Souveränität. Allein die Smart Power Fab in Dresden schafft über
1.000 neue Arbeitsplätze und verbindet wirtschaftliches Wachstum mit
ökologischer Verantwortung.
Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Dekarbonisierungsziele, die von der
Science Based Targets Initiative zertifiziert sind, und hat den größten
prozentualen Rückgang der Treibhausgasemissionen unter den DAX-Konzernen
erzielt. Zusätzlich sorgt die eigene Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren
Energien in Villach für eine nachhaltige und resilientere Versorgung in der
Produktion. Die transparente Kommunikation der ESG-Aktivitäten, etwa über die
Veröffentlichung ökologischer Fußabdrücke der Produkte, zeigt das Engagement von
Infineon für nachhaltige Lieferketten und gesellschaftliche Verantwortung.
CEO Jochen Hanebeck wird als glaubwürdiger Stratege wahrgenommen, der
wirtschaftliche Weitsicht und gesellschaftliche Verantwortung konsequent
miteinander verbindet. Seine pragmatische, umsetzungsorientierte Führung macht
Infineon zu einem Vorreiter der nachhaltigen Transformation."
Infineon folgt mit dieser Auszeichnung auf Henkel, dessen Vorstandsvorsitzender
Carsten Knobel im vergangenen Jahr, 2024, den Sustainable Future Award erhalten
hat.
Der "Sustainable Future Award" wird Infineon im Rahmen der "Responsible
Leadership Conference" am 22. Oktober 2025 verliehen. Die Konferenz findet im
F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main statt. Diese Konferenz findet in diesem Jahr
bereits zum 14. Mal statt und ist hochkarätig besetzt. Es werden ca. 300
Teilnehmer vor Ort dabei sein. Der Preis wird von Dr. Peter Wawer
entgegengenommen, Division President Green Industrial Power. Werfen Sie gerne
einen Blick in das Programm: https://www.responsibleleadership.de/
Infineon ist ein führendes Halbleiterunternehmen mit Sitz in München und
globaler Präsenz. Mit seinen Technologien für Leistungshalbleiter, Sensorik und
Mikrocontroller unterstützt das Unternehmen Kunden aus der Automobil-,
Industrie- und Elektronikbranche. Infineon verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit
gesellschaftlichem Mehrwert und Nachhaltigkeit und setzt damit Maßstäbe für die
gesamte Branche.
Pressekontakt:
F.A.Z. Institut GmbH
Stefanie Wolf
Pariser Straße 1
60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91 12 42
E-Mail: mailto:s.wolf@faz-institut.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66365/6134184
OTS: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation
GmbH
"Infineon positioniert sich als Schlüsselfaktor der Energiewende: Die
Leistungshalbleiter des Unternehmens sind essenziell für Elektrofahrzeuge, Wind-
und Solaranlagen sowie die digitale Infrastruktur. Damit leistet Infineon einen
direkten Beitrag zur Dekarbonisierung und stärkt gleichzeitig die europäische
technologische Souveränität. Allein die Smart Power Fab in Dresden schafft über
1.000 neue Arbeitsplätze und verbindet wirtschaftliches Wachstum mit
ökologischer Verantwortung.
Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Dekarbonisierungsziele, die von der
Science Based Targets Initiative zertifiziert sind, und hat den größten
prozentualen Rückgang der Treibhausgasemissionen unter den DAX-Konzernen
erzielt. Zusätzlich sorgt die eigene Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren
Energien in Villach für eine nachhaltige und resilientere Versorgung in der
Produktion. Die transparente Kommunikation der ESG-Aktivitäten, etwa über die
Veröffentlichung ökologischer Fußabdrücke der Produkte, zeigt das Engagement von
Infineon für nachhaltige Lieferketten und gesellschaftliche Verantwortung.
CEO Jochen Hanebeck wird als glaubwürdiger Stratege wahrgenommen, der
wirtschaftliche Weitsicht und gesellschaftliche Verantwortung konsequent
miteinander verbindet. Seine pragmatische, umsetzungsorientierte Führung macht
Infineon zu einem Vorreiter der nachhaltigen Transformation."
Infineon folgt mit dieser Auszeichnung auf Henkel, dessen Vorstandsvorsitzender
Carsten Knobel im vergangenen Jahr, 2024, den Sustainable Future Award erhalten
hat.
Der "Sustainable Future Award" wird Infineon im Rahmen der "Responsible
Leadership Conference" am 22. Oktober 2025 verliehen. Die Konferenz findet im
F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main statt. Diese Konferenz findet in diesem Jahr
bereits zum 14. Mal statt und ist hochkarätig besetzt. Es werden ca. 300
Teilnehmer vor Ort dabei sein. Der Preis wird von Dr. Peter Wawer
entgegengenommen, Division President Green Industrial Power. Werfen Sie gerne
einen Blick in das Programm: https://www.responsibleleadership.de/
Infineon ist ein führendes Halbleiterunternehmen mit Sitz in München und
globaler Präsenz. Mit seinen Technologien für Leistungshalbleiter, Sensorik und
Mikrocontroller unterstützt das Unternehmen Kunden aus der Automobil-,
Industrie- und Elektronikbranche. Infineon verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit
gesellschaftlichem Mehrwert und Nachhaltigkeit und setzt damit Maßstäbe für die
gesamte Branche.
Pressekontakt:
F.A.Z. Institut GmbH
Stefanie Wolf
Pariser Straße 1
60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91 12 42
E-Mail: mailto:s.wolf@faz-institut.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66365/6134184
OTS: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation
GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte