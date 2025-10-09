Infineon gewinnt den Sustainable Future Award 2025 (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCision AktievorwärtsNachrichten zu Cision
    Frankfurt am Main (ots) - F.A.Z. Institut und Cision Germany verleihen den Preis
    an Infineon / Rückblickende Analyse ermittelt glaubwürdiges und vorbildliches
    Verhalten als nachhaltiges Unternehmen

    Der "Sustainable Future Award" von F.A.Z. Institut und Cision Germany geht in
    diesem Jahr an Infineon Technologies AG. Der Preis basiert auf einer
    mehrjährigen Analyse der Medienberichterstattung, bei der die Glaubwürdigkeit
    von Unternehmensstrategien und Managerkommunikation überprüft wurde. Besonderes
    Augenmerk liegt dabei auf der nachweisbaren Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen
    und dem Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation.

    In der Begründung heißt es:

    "Infineon positioniert sich als Schlüsselfaktor der Energiewende: Die
    Leistungshalbleiter des Unternehmens sind essenziell für Elektrofahrzeuge, Wind-
    und Solaranlagen sowie die digitale Infrastruktur. Damit leistet Infineon einen
    direkten Beitrag zur Dekarbonisierung und stärkt gleichzeitig die europäische
    technologische Souveränität. Allein die Smart Power Fab in Dresden schafft über
    1.000 neue Arbeitsplätze und verbindet wirtschaftliches Wachstum mit
    ökologischer Verantwortung.

    Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Dekarbonisierungsziele, die von der
    Science Based Targets Initiative zertifiziert sind, und hat den größten
    prozentualen Rückgang der Treibhausgasemissionen unter den DAX-Konzernen
    erzielt. Zusätzlich sorgt die eigene Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren
    Energien in Villach für eine nachhaltige und resilientere Versorgung in der
    Produktion. Die transparente Kommunikation der ESG-Aktivitäten, etwa über die
    Veröffentlichung ökologischer Fußabdrücke der Produkte, zeigt das Engagement von
    Infineon für nachhaltige Lieferketten und gesellschaftliche Verantwortung.

    CEO Jochen Hanebeck wird als glaubwürdiger Stratege wahrgenommen, der
    wirtschaftliche Weitsicht und gesellschaftliche Verantwortung konsequent
    miteinander verbindet. Seine pragmatische, umsetzungsorientierte Führung macht
    Infineon zu einem Vorreiter der nachhaltigen Transformation."

    Infineon folgt mit dieser Auszeichnung auf Henkel, dessen Vorstandsvorsitzender
    Carsten Knobel im vergangenen Jahr, 2024, den Sustainable Future Award erhalten
    hat.

    Der "Sustainable Future Award" wird Infineon im Rahmen der "Responsible
    Leadership Conference" am 22. Oktober 2025 verliehen. Die Konferenz findet im
    F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main statt. Diese Konferenz findet in diesem Jahr
    bereits zum 14. Mal statt und ist hochkarätig besetzt. Es werden ca. 300
    Teilnehmer vor Ort dabei sein. Der Preis wird von Dr. Peter Wawer
    entgegengenommen, Division President Green Industrial Power. Werfen Sie gerne
    einen Blick in das Programm: https://www.responsibleleadership.de/

    Infineon ist ein führendes Halbleiterunternehmen mit Sitz in München und
    globaler Präsenz. Mit seinen Technologien für Leistungshalbleiter, Sensorik und
    Mikrocontroller unterstützt das Unternehmen Kunden aus der Automobil-,
    Industrie- und Elektronikbranche. Infineon verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit
    gesellschaftlichem Mehrwert und Nachhaltigkeit und setzt damit Maßstäbe für die
    gesamte Branche.

