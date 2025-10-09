Trump, Merz, Xi / Geldanlage in Zeiten geopolitischer Verwerfungen

Itzehoe (ots) - Die USA. China. Und dazwischen Europa. Martin Paulsen spricht

von "herausfordernden Zeiten". Wie Anleger mit den geopolitischen Verwerfungen

umgehen sollten, erläutert der Fondsmanager vom Itzehoer Aktien Club im

aktuellen Börsenseminar. Das Ziel: richtig investieren, ertragreich, aber dem

Risiko angemessen.



Herr Paulsen, sind Sie und ihre Kollegen im Moment mehr Anlageberater oder

Anlegerberuhiger?





In unseren 30 Jahren sind wir schon sehr oft Anlegerberuhiger gewesen. In derjetzigen Phase, wo die Börsen noch relativ gut laufen, ist es aber nicht so,dass wir vielen irgendwelche Last von den Schultern nehmen müssen. Da hatten wirschon schwerere Zeiten: Griechenland-Pleite, Euro-Krise oder auch Corona. Dochunsere Welt wird zunehmend komplexer. Es sind aktuell nicht unbedingt die Nöteda, zumindest auf finanzieller Seite, aber viele fragen sich schon, wie sie ihrGeld richtig anlegen sollen.Das Börsenseminar mit Trump, Merz und Xi im Titel hat ein sehr politischanmutendes Thema. Woher kommt dieser Ansatz?Das Thema ist natürlich schon mutig gewählt. Man sollte normalerweise keinenGrillabend oder keine Skatrunde mit politischen oder Fußballthemen begleiten, dakann man nur Schiffbruch erleiden. Wir wagen uns aber bewusst aufs Glatteis,weil die Herausforderungen groß sind. Das Scholz'sche Wort von der Zeitenwendeist sehr strapaziert, aber es trifft zu, weil jetzt die Weichen für die Zukunftgestellt werden, gesellschaftlich, politisch und damit letztendlich auch für dieKapitalanlage.Was heißt das inhaltlich für das Börsenseminar?Auch wenn in Zeiten von Herrn Trump nicht alles voraussehbar ist, versuchen wireinige Entwicklungen schon zu antizipieren. Man erkennt eine klare Struktur,dass Amerika aus seiner jahrzehntelangen Vormachtstellung in die Enge gedrängtwird von aufstrebenden Nationen, allen voran von China, die sich mehr und mehrmit dem globalen Süden verbinden. Diese Staaten verbindet zwar keine Liebesehe,aber sie wollen die Dominanz der westlichen Welt nicht mehr hinnehmen undfordern ein Mitspracherecht - schließlich macht der globale Süden mittlerweilerund 80 Prozent der Weltbevölkerung sowie fast 50 Prozent des weltweitenBruttoinlandsprodukts aus. Wir als Europa sitzen ein wenig in derSandwich-Position: Einerseits abhängig von Amerika, andererseits wollen wir esuns mit 80 Prozent der Welt nicht verscherzen, weil Europa und speziellDeutschland eine Exportnation ist.Wie viele Sorgen müssen sich Anleger machen?Große Sorgen nicht, aber man muss sich die zukünftige Entwicklung vor Augenführen. Ein Wettlauf von Systemen kostet immens viel Geld, weil jeder seine