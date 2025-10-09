Trump, Merz, Xi / Geldanlage in Zeiten geopolitischer Verwerfungen
Itzehoe (ots) - Die USA. China. Und dazwischen Europa. Martin Paulsen spricht
von "herausfordernden Zeiten". Wie Anleger mit den geopolitischen Verwerfungen
umgehen sollten, erläutert der Fondsmanager vom Itzehoer Aktien Club im
aktuellen Börsenseminar. Das Ziel: richtig investieren, ertragreich, aber dem
Risiko angemessen.
Herr Paulsen, sind Sie und ihre Kollegen im Moment mehr Anlageberater oder
Anlegerberuhiger?
In unseren 30 Jahren sind wir schon sehr oft Anlegerberuhiger gewesen. In der
jetzigen Phase, wo die Börsen noch relativ gut laufen, ist es aber nicht so,
dass wir vielen irgendwelche Last von den Schultern nehmen müssen. Da hatten wir
schon schwerere Zeiten: Griechenland-Pleite, Euro-Krise oder auch Corona. Doch
unsere Welt wird zunehmend komplexer. Es sind aktuell nicht unbedingt die Nöte
da, zumindest auf finanzieller Seite, aber viele fragen sich schon, wie sie ihr
Geld richtig anlegen sollen.
Das Börsenseminar mit Trump, Merz und Xi im Titel hat ein sehr politisch
anmutendes Thema. Woher kommt dieser Ansatz?
Das Thema ist natürlich schon mutig gewählt. Man sollte normalerweise keinen
Grillabend oder keine Skatrunde mit politischen oder Fußballthemen begleiten, da
kann man nur Schiffbruch erleiden. Wir wagen uns aber bewusst aufs Glatteis,
weil die Herausforderungen groß sind. Das Scholz'sche Wort von der Zeitenwende
ist sehr strapaziert, aber es trifft zu, weil jetzt die Weichen für die Zukunft
gestellt werden, gesellschaftlich, politisch und damit letztendlich auch für die
Kapitalanlage.
Was heißt das inhaltlich für das Börsenseminar?
Auch wenn in Zeiten von Herrn Trump nicht alles voraussehbar ist, versuchen wir
einige Entwicklungen schon zu antizipieren. Man erkennt eine klare Struktur,
dass Amerika aus seiner jahrzehntelangen Vormachtstellung in die Enge gedrängt
wird von aufstrebenden Nationen, allen voran von China, die sich mehr und mehr
mit dem globalen Süden verbinden. Diese Staaten verbindet zwar keine Liebesehe,
aber sie wollen die Dominanz der westlichen Welt nicht mehr hinnehmen und
fordern ein Mitspracherecht - schließlich macht der globale Süden mittlerweile
rund 80 Prozent der Weltbevölkerung sowie fast 50 Prozent des weltweiten
Bruttoinlandsprodukts aus. Wir als Europa sitzen ein wenig in der
Sandwich-Position: Einerseits abhängig von Amerika, andererseits wollen wir es
uns mit 80 Prozent der Welt nicht verscherzen, weil Europa und speziell
Deutschland eine Exportnation ist.
Wie viele Sorgen müssen sich Anleger machen?
Große Sorgen nicht, aber man muss sich die zukünftige Entwicklung vor Augen
führen. Ein Wettlauf von Systemen kostet immens viel Geld, weil jeder seine
