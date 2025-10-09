    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Seitwärtsbewegung bei den Bauzinsen / Aufwärtstrend möglich

    München (ots) -

    - Die Bauzinsen pendeln aktuell um die Marke von 3,6 Prozent für 10-jährige
    Darlehen
    - Langfristig sieht die Mehrheit der Experten des Interhyp-Bankenpanels
    steigende Zinsen in Richtung 4 Prozent
    - Wer mehr einbringt, zahlt weniger: Zinsvorteil durch Eigenkapital

    Nach der leichten Aufwärtsbewegung im Sommer verharren die Bauzinsen zum
    Herbstbeginn auf gleichbleibendem Niveau bei im Schnitt rund 3,6 Prozent für
    10-jährige Darlehen. Kaufinteressierte können durch den Einsatz von mehr
    Eigenkapital bessere Zinssätze und Konditionen bei der Baufinanzierung erhalten.

    Aufwärtsrisiko für Bauzinsen

    Kurzfristig gehen rund 83 Prozent der Experten des monatlichen
    Interhyp-Bankenpanels von einem gleichbleibenden Niveau bei den Bauzinsen aus.
    Nur knapp 17 Prozent halten steigende Bauzinsen in den kommenden vier Wochen für
    möglich.

    Für den Zeitraum von einem halben bis zu einem Jahr sieht die Prognose wie folgt
    aus: Rund 67 Prozent der Befragten halten steigende Bauzinsen möglich, ca. 33
    Prozent prognostizieren gleichbleibende Bauzinsen.

    Aus dem Panel heißt es: "Wenn es nach der EZB geht, ist die Phase von
    Leitzinssenkungen vorbei. Das bedeutet, dass auch bei den langfristigen
    Kapitalmarktzinsen die Aufmerksamkeit weg von der Notenbank und hin zum Anstieg
    der Staatsverschuldung in Deutschland und der ganzen Eurozone gehen wird."

    Und weiter: "Für den Verlauf des nächsten Jahres sprechen tendenziell aufwärts
    gerichtete Konjunktur- und Inflationserwartungen gegen eine weitere
    geldpolitische Lockerung. Sie stellen vielmehr ein Aufwärtsrisiko für die Zinsen
    dar."

    Eigenkapital zahlt sich aus

    "Die Bauzinsen bewegen sich seit Anfang September seitwärts - und das auf einem
    moderaten Niveau von im Schnitt rund 3,6 Prozent für zehnjährige Darlehen. Für
    Kaufinteressierte ist das eine gute Nachricht", sagt Mirjam Mohr,
    Vertriebsvorständin von Interhyp. "Denn wer gut vorbereitet ist, kann jetzt zu
    stabilen Konditionen in den Markt einsteigen."

    Die Expertin rät Kundinnen und Kunden, möglichst viel Eigenkapital einzubringen
    - vor allem im steigenden Zinsumfeld: "Je mehr Eigenkapital eingebracht wird,
    umso geringer ist der so genannte Beleihungsauslauf - und umso niedriger ist in
    der Regel auch der Zinssatz." Der Beleihungsauslauf (BLA) gibt Auskunft darüber,
    wie hoch der Anteil des Eigenkapitals im Vergleich zu dem geliehenen Kapital
    ist. Aktuell liegt der BLA im Schnitt bei 80%, die Menschen bringen also etwa
    20% Eigenkapital in die Finanzierung ein.

    Die durchschnittliche Darlehenssumme liegt laut Interhyp-Daten aktuell bei rund
    340.000 Euro. "Ob ich bei einer solchen Darlehenssumme nur vergleichsweise wenig
    Eigenkapital (BLA >90%) oder etwas mehr Eigenkapital (BLA >80 - 90%) einbringe,
    macht schnell einen Zinsunterschied von rund 20 Basispunkten bei einer
    zehnjährigen Zinsbindung aus", sagt Mirjam Mohr. "Das hat Auswirkungen auf die
    monatliche Rate, die bei hohen Beleihungsausläufen entsprechend höher liegt: Wir
    sprechen hier häufig von mehreren Tausend Euro mehr an Rate über die gesamte
    Dauer der Zinsbindung hinweg."

    Daher kann es sich lohnen, über Schenkungen oder zinslose Darlehen von Eltern
    oder Großeltern nachzudenken, um das Eigenkapital zu erhöhen. Am Ende gilt aber
    immer: Eine Finanzierung muss zum Leben passen - nicht andersherum.

