Seitwärtsbewegung bei den Bauzinsen / Aufwärtstrend möglich

München (ots) -



- Die Bauzinsen pendeln aktuell um die Marke von 3,6 Prozent für 10-jährige

Darlehen

- Langfristig sieht die Mehrheit der Experten des Interhyp-Bankenpanels

steigende Zinsen in Richtung 4 Prozent

- Wer mehr einbringt, zahlt weniger: Zinsvorteil durch Eigenkapital



Nach der leichten Aufwärtsbewegung im Sommer verharren die Bauzinsen zum

Herbstbeginn auf gleichbleibendem Niveau bei im Schnitt rund 3,6 Prozent für

10-jährige Darlehen. Kaufinteressierte können durch den Einsatz von mehr

Eigenkapital bessere Zinssätze und Konditionen bei der Baufinanzierung erhalten.





Aufwärtsrisiko für Bauzinsen



Kurzfristig gehen rund 83 Prozent der Experten des monatlichen

Interhyp-Bankenpanels von einem gleichbleibenden Niveau bei den Bauzinsen aus.

Nur knapp 17 Prozent halten steigende Bauzinsen in den kommenden vier Wochen für

möglich.



Für den Zeitraum von einem halben bis zu einem Jahr sieht die Prognose wie folgt

aus: Rund 67 Prozent der Befragten halten steigende Bauzinsen möglich, ca. 33

Prozent prognostizieren gleichbleibende Bauzinsen.



Aus dem Panel heißt es: "Wenn es nach der EZB geht, ist die Phase von

Leitzinssenkungen vorbei. Das bedeutet, dass auch bei den langfristigen

Kapitalmarktzinsen die Aufmerksamkeit weg von der Notenbank und hin zum Anstieg

der Staatsverschuldung in Deutschland und der ganzen Eurozone gehen wird."



Und weiter: "Für den Verlauf des nächsten Jahres sprechen tendenziell aufwärts

gerichtete Konjunktur- und Inflationserwartungen gegen eine weitere

geldpolitische Lockerung. Sie stellen vielmehr ein Aufwärtsrisiko für die Zinsen

dar."



Eigenkapital zahlt sich aus



"Die Bauzinsen bewegen sich seit Anfang September seitwärts - und das auf einem

moderaten Niveau von im Schnitt rund 3,6 Prozent für zehnjährige Darlehen. Für

Kaufinteressierte ist das eine gute Nachricht", sagt Mirjam Mohr,

Vertriebsvorständin von Interhyp. "Denn wer gut vorbereitet ist, kann jetzt zu

stabilen Konditionen in den Markt einsteigen."



Die Expertin rät Kundinnen und Kunden, möglichst viel Eigenkapital einzubringen

- vor allem im steigenden Zinsumfeld: "Je mehr Eigenkapital eingebracht wird,

umso geringer ist der so genannte Beleihungsauslauf - und umso niedriger ist in

der Regel auch der Zinssatz." Der Beleihungsauslauf (BLA) gibt Auskunft darüber,

wie hoch der Anteil des Eigenkapitals im Vergleich zu dem geliehenen Kapital

ist. Aktuell liegt der BLA im Schnitt bei 80%, die Menschen bringen also etwa

20% Eigenkapital in die Finanzierung ein.



Die durchschnittliche Darlehenssumme liegt laut Interhyp-Daten aktuell bei rund

340.000 Euro. "Ob ich bei einer solchen Darlehenssumme nur vergleichsweise wenig

Eigenkapital (BLA >90%) oder etwas mehr Eigenkapital (BLA >80 - 90%) einbringe,

macht schnell einen Zinsunterschied von rund 20 Basispunkten bei einer

zehnjährigen Zinsbindung aus", sagt Mirjam Mohr. "Das hat Auswirkungen auf die

monatliche Rate, die bei hohen Beleihungsausläufen entsprechend höher liegt: Wir

sprechen hier häufig von mehreren Tausend Euro mehr an Rate über die gesamte

Dauer der Zinsbindung hinweg."



Daher kann es sich lohnen, über Schenkungen oder zinslose Darlehen von Eltern

oder Großeltern nachzudenken, um das Eigenkapital zu erhöhen. Am Ende gilt aber

immer: Eine Finanzierung muss zum Leben passen - nicht andersherum.



Über Interhyp:



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an

Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat

das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro

erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet

die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer

Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der

eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten

Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre

Kundinnen und Kunden und Partner präsent.



Pressekontakt:



Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG,

August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail:

presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/6134188

OTS: INTERHYP AG







