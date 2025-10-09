Interhyp Zinsupdate
Seitwärtsbewegung bei den Bauzinsen / Aufwärtstrend möglich
- Die Bauzinsen pendeln aktuell um die Marke von 3,6 Prozent für 10-jährige
Darlehen
- Langfristig sieht die Mehrheit der Experten des Interhyp-Bankenpanels
steigende Zinsen in Richtung 4 Prozent
- Wer mehr einbringt, zahlt weniger: Zinsvorteil durch Eigenkapital
Nach der leichten Aufwärtsbewegung im Sommer verharren die Bauzinsen zum
Herbstbeginn auf gleichbleibendem Niveau bei im Schnitt rund 3,6 Prozent für
10-jährige Darlehen. Kaufinteressierte können durch den Einsatz von mehr
Eigenkapital bessere Zinssätze und Konditionen bei der Baufinanzierung erhalten.
Aufwärtsrisiko für Bauzinsen
Kurzfristig gehen rund 83 Prozent der Experten des monatlichen
Interhyp-Bankenpanels von einem gleichbleibenden Niveau bei den Bauzinsen aus.
Nur knapp 17 Prozent halten steigende Bauzinsen in den kommenden vier Wochen für
möglich.
Für den Zeitraum von einem halben bis zu einem Jahr sieht die Prognose wie folgt
aus: Rund 67 Prozent der Befragten halten steigende Bauzinsen möglich, ca. 33
Prozent prognostizieren gleichbleibende Bauzinsen.
Aus dem Panel heißt es: "Wenn es nach der EZB geht, ist die Phase von
Leitzinssenkungen vorbei. Das bedeutet, dass auch bei den langfristigen
Kapitalmarktzinsen die Aufmerksamkeit weg von der Notenbank und hin zum Anstieg
der Staatsverschuldung in Deutschland und der ganzen Eurozone gehen wird."
Und weiter: "Für den Verlauf des nächsten Jahres sprechen tendenziell aufwärts
gerichtete Konjunktur- und Inflationserwartungen gegen eine weitere
geldpolitische Lockerung. Sie stellen vielmehr ein Aufwärtsrisiko für die Zinsen
dar."
Eigenkapital zahlt sich aus
"Die Bauzinsen bewegen sich seit Anfang September seitwärts - und das auf einem
moderaten Niveau von im Schnitt rund 3,6 Prozent für zehnjährige Darlehen. Für
Kaufinteressierte ist das eine gute Nachricht", sagt Mirjam Mohr,
Vertriebsvorständin von Interhyp. "Denn wer gut vorbereitet ist, kann jetzt zu
stabilen Konditionen in den Markt einsteigen."
Die Expertin rät Kundinnen und Kunden, möglichst viel Eigenkapital einzubringen
- vor allem im steigenden Zinsumfeld: "Je mehr Eigenkapital eingebracht wird,
umso geringer ist der so genannte Beleihungsauslauf - und umso niedriger ist in
der Regel auch der Zinssatz." Der Beleihungsauslauf (BLA) gibt Auskunft darüber,
wie hoch der Anteil des Eigenkapitals im Vergleich zu dem geliehenen Kapital
ist. Aktuell liegt der BLA im Schnitt bei 80%, die Menschen bringen also etwa
20% Eigenkapital in die Finanzierung ein.
Die durchschnittliche Darlehenssumme liegt laut Interhyp-Daten aktuell bei rund
340.000 Euro. "Ob ich bei einer solchen Darlehenssumme nur vergleichsweise wenig
Eigenkapital (BLA >90%) oder etwas mehr Eigenkapital (BLA >80 - 90%) einbringe,
macht schnell einen Zinsunterschied von rund 20 Basispunkten bei einer
zehnjährigen Zinsbindung aus", sagt Mirjam Mohr. "Das hat Auswirkungen auf die
monatliche Rate, die bei hohen Beleihungsausläufen entsprechend höher liegt: Wir
sprechen hier häufig von mehreren Tausend Euro mehr an Rate über die gesamte
Dauer der Zinsbindung hinweg."
Daher kann es sich lohnen, über Schenkungen oder zinslose Darlehen von Eltern
oder Großeltern nachzudenken, um das Eigenkapital zu erhöhen. Am Ende gilt aber
immer: Eine Finanzierung muss zum Leben passen - nicht andersherum.
Über Interhyp:
Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private
Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an
die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an
Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat
das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro
erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet
die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer
Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der
eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten
Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre
Kundinnen und Kunden und Partner präsent.
