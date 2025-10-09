Verbraucher sehen in starker Landwirtschaft Garant für Ernährungssicherung / Civey-Umfrage im Auftrag des IVA zeigt, dass sich jeder zweite junge Mensch um die Versorgung mit Lebensmitteln Sorgen macht

Frankfurt/Main (ots) - Fast 40 Prozent der Verbraucher - unter den 18- bis

29-Jährigen sogar jeder zweite - machen sich Sorgen um die

Lebensmittelversorgung in Deutschland. In einer aktuellen repräsentativen

Civey-Umfrage, die der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) in Auftrag gegeben

hatte, gaben 38,7 Prozent der Befragten an, dass sie es für eher oder sogar sehr

unsicher halten, dass sich Deutschland in Zukunft aus heimischem Anbau und

Produktion sowie durch Importe ausreichend mit Lebensmitteln versorgen kann.



Nur 57,5 Prozent halten die künftige Lebensmittelversorgung für sicher. Dabei

zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Während in der

Rentner-Generation (65 Jahre und älter) zwei Drittel (65,6 Prozent) die

Lebensmittelversorgung auch in Zukunft als gesichert ansehen, ist es in der

Gruppe der 18- bis 29-Jährigen nur knapp die Hälfte (49,8 Prozent).





Zur Frage nach den entscheidenden Faktoren für eine sichere Versorgung mit

Lebensmitteln nannten zwei Drittel der Befragten die Leistungsfähigkeit der

Landwirtschaft, gefolgt von freiem Handel und der Begrenzung des Klimawandels.

Auch bei den Faktoren zeigen sich Unterschiede in den Altersgruppen. Während die

älteste Gruppe mit 75 Prozent die Landwirtschaft als wichtigsten Problemlöser

nennt, nennen die 18- bis 29-Jährigen auch zu 16,9 Prozent Gentechnik in der

Landwirtschaft und mit 13,1 Prozent Pflanzenschutzmittel - in beiden Fällen weit

mehr als in jeder anderen Altersgruppe.



Beim Lebensmitteleinkauf steht die regionale Herkunft für die meisten Befragten

klar an erster Stelle. Geschmack und Preis folgen. Zwei Drittel der Befragten

sind bereit, für regionale Produkte mehr auszugeben. Denn die Verbraucher

verbinden mit einer stärkeren Importabhängigkeit deutliche Risiken: Unsichere

Versorgung in Krisenzeiten, den Rückgang der heimischen Landwirtschaft, weniger

Kontrolle über Standards und steigende Preise. Diese Sorgen sind bei jungen

Menschen besonders stark ausgeprägt, während ältere Gruppen die Risiken etwas

gelassener sehen.



"Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag die Steigerung des

Selbstversorgungsgrads als Ziel formuliert und die zentrale Rolle der

Landwirtschaft für die Versorgungssicherheit betont. Um dieses Ziel zu

erreichen, müssen moderne Pflanzenschutzmittel schneller und effizienter

verfügbar gemacht werden - auch durch eine konsequente Entbürokratisierung des

Zulassungssystems", betonte IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer.



Civey hatte für den IVA vom 26. bis 27. August 2025 online 5000 Bundesbürger ab

18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und

Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von

2,5 bis 2,6 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis.



Die Fragen und die gesamten Umfrageergebnisse können in der beigefügten

PDF-Datei nachgelesen werden.



Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller

von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47

Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,

Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.

Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne

Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle

Privatanwendung.



