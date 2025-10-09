    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Verbraucher sehen in starker Landwirtschaft Garant für Ernährungssicherung / Civey-Umfrage im Auftrag des IVA zeigt, dass sich jeder zweite junge Mensch um die Versorgung mit Lebensmitteln Sorgen macht

    Frankfurt/Main (ots) - Fast 40 Prozent der Verbraucher - unter den 18- bis
    29-Jährigen sogar jeder zweite - machen sich Sorgen um die
    Lebensmittelversorgung in Deutschland. In einer aktuellen repräsentativen
    Civey-Umfrage, die der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) in Auftrag gegeben
    hatte, gaben 38,7 Prozent der Befragten an, dass sie es für eher oder sogar sehr
    unsicher halten, dass sich Deutschland in Zukunft aus heimischem Anbau und
    Produktion sowie durch Importe ausreichend mit Lebensmitteln versorgen kann.

    Nur 57,5 Prozent halten die künftige Lebensmittelversorgung für sicher. Dabei
    zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Während in der
    Rentner-Generation (65 Jahre und älter) zwei Drittel (65,6 Prozent) die
    Lebensmittelversorgung auch in Zukunft als gesichert ansehen, ist es in der
    Gruppe der 18- bis 29-Jährigen nur knapp die Hälfte (49,8 Prozent).

    Zur Frage nach den entscheidenden Faktoren für eine sichere Versorgung mit
    Lebensmitteln nannten zwei Drittel der Befragten die Leistungsfähigkeit der
    Landwirtschaft, gefolgt von freiem Handel und der Begrenzung des Klimawandels.
    Auch bei den Faktoren zeigen sich Unterschiede in den Altersgruppen. Während die
    älteste Gruppe mit 75 Prozent die Landwirtschaft als wichtigsten Problemlöser
    nennt, nennen die 18- bis 29-Jährigen auch zu 16,9 Prozent Gentechnik in der
    Landwirtschaft und mit 13,1 Prozent Pflanzenschutzmittel - in beiden Fällen weit
    mehr als in jeder anderen Altersgruppe.

    Beim Lebensmitteleinkauf steht die regionale Herkunft für die meisten Befragten
    klar an erster Stelle. Geschmack und Preis folgen. Zwei Drittel der Befragten
    sind bereit, für regionale Produkte mehr auszugeben. Denn die Verbraucher
    verbinden mit einer stärkeren Importabhängigkeit deutliche Risiken: Unsichere
    Versorgung in Krisenzeiten, den Rückgang der heimischen Landwirtschaft, weniger
    Kontrolle über Standards und steigende Preise. Diese Sorgen sind bei jungen
    Menschen besonders stark ausgeprägt, während ältere Gruppen die Risiken etwas
    gelassener sehen.

    "Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag die Steigerung des
    Selbstversorgungsgrads als Ziel formuliert und die zentrale Rolle der
    Landwirtschaft für die Versorgungssicherheit betont. Um dieses Ziel zu
    erreichen, müssen moderne Pflanzenschutzmittel schneller und effizienter
    verfügbar gemacht werden - auch durch eine konsequente Entbürokratisierung des
    Zulassungssystems", betonte IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer.

    Civey hatte für den IVA vom 26. bis 27. August 2025 online 5000 Bundesbürger ab
    18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und
    Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von
    2,5 bis 2,6 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis.

    Die Fragen und die gesamten Umfrageergebnisse können in der beigefügten
    PDF-Datei nachgelesen werden.

    Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller
    von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47
    Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,
    Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.
    Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne
    Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle
    Privatanwendung.

    Pressekontakt:

    Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle
    Martin May
    Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692
    E-Mail: mailto:may.iva@vci.de
    https://www.iva.de
    https://twitter.com/IVA_Presse
    https://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-iva

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16070/6134192
    OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)




    Verfasst von news aktuell
