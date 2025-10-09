Verbraucher sehen in starker Landwirtschaft Garant für Ernährungssicherung / Civey-Umfrage im Auftrag des IVA zeigt, dass sich jeder zweite junge Mensch um die Versorgung mit Lebensmitteln Sorgen macht
Frankfurt/Main (ots) - Fast 40 Prozent der Verbraucher - unter den 18- bis
29-Jährigen sogar jeder zweite - machen sich Sorgen um die
Lebensmittelversorgung in Deutschland. In einer aktuellen repräsentativen
Civey-Umfrage, die der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) in Auftrag gegeben
hatte, gaben 38,7 Prozent der Befragten an, dass sie es für eher oder sogar sehr
unsicher halten, dass sich Deutschland in Zukunft aus heimischem Anbau und
Produktion sowie durch Importe ausreichend mit Lebensmitteln versorgen kann.
Nur 57,5 Prozent halten die künftige Lebensmittelversorgung für sicher. Dabei
zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Während in der
Rentner-Generation (65 Jahre und älter) zwei Drittel (65,6 Prozent) die
Lebensmittelversorgung auch in Zukunft als gesichert ansehen, ist es in der
Gruppe der 18- bis 29-Jährigen nur knapp die Hälfte (49,8 Prozent).
Zur Frage nach den entscheidenden Faktoren für eine sichere Versorgung mit
Lebensmitteln nannten zwei Drittel der Befragten die Leistungsfähigkeit der
Landwirtschaft, gefolgt von freiem Handel und der Begrenzung des Klimawandels.
Auch bei den Faktoren zeigen sich Unterschiede in den Altersgruppen. Während die
älteste Gruppe mit 75 Prozent die Landwirtschaft als wichtigsten Problemlöser
nennt, nennen die 18- bis 29-Jährigen auch zu 16,9 Prozent Gentechnik in der
Landwirtschaft und mit 13,1 Prozent Pflanzenschutzmittel - in beiden Fällen weit
mehr als in jeder anderen Altersgruppe.
Beim Lebensmitteleinkauf steht die regionale Herkunft für die meisten Befragten
klar an erster Stelle. Geschmack und Preis folgen. Zwei Drittel der Befragten
sind bereit, für regionale Produkte mehr auszugeben. Denn die Verbraucher
verbinden mit einer stärkeren Importabhängigkeit deutliche Risiken: Unsichere
Versorgung in Krisenzeiten, den Rückgang der heimischen Landwirtschaft, weniger
Kontrolle über Standards und steigende Preise. Diese Sorgen sind bei jungen
Menschen besonders stark ausgeprägt, während ältere Gruppen die Risiken etwas
gelassener sehen.
"Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag die Steigerung des
Selbstversorgungsgrads als Ziel formuliert und die zentrale Rolle der
Landwirtschaft für die Versorgungssicherheit betont. Um dieses Ziel zu
erreichen, müssen moderne Pflanzenschutzmittel schneller und effizienter
verfügbar gemacht werden - auch durch eine konsequente Entbürokratisierung des
Zulassungssystems", betonte IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer.
Civey hatte für den IVA vom 26. bis 27. August 2025 online 5000 Bundesbürger ab
18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und
Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von
2,5 bis 2,6 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis.
Die Fragen und die gesamten Umfrageergebnisse können in der beigefügten
PDF-Datei nachgelesen werden.
Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller
von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47
Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,
Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.
Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne
Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle
Privatanwendung.
Autor folgen