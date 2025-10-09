GreenCore Solutions startet TreeFree Passport in ganz Europa für TreeFree Diaper

Das Programm TreeFree Passport verwandelt ESG-Compliance von einem Kostenfaktor in ein wertschöpfendes System. Jede TreeFree Diaper trägt ein gut sichtbares Siegel und einen QR-Code, der direkt zu zertifizierten Impact-Daten führt – und so die 100 % baumfreie Zusammensetzung, die EU-Entwaldungsfrei-Konformität sowie die von SGS geprüfte Leistungsfähigkeit bestätigt.

VANCOUVER, BC und FRANKFURT, Deutschland, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. („das Unternehmen") gab heute den europäischen Start seines TreeFree Passport-Zertifizierungs- und Transparenzsystems bekannt, das nun auf jeder TreeFree Diaper-Verpackung innerhalb der regionalen Handelsmarkenfamilie verfügbar ist: TreeFree Couche (Frankreich), TreeFree Windel (Deutschland), TreeFree Pañal (Spanien), TreeFree Blöja (Schweden), TreeFree Nappy (Vereinigtes Königreich).

TreeFree Passport — Überblick

1. Siegel auf der Verpackung

Jede Packung TreeFree Diaper zeigt jetzt das TreeFree Passport Certified-Abzeichen.

Der integrierte QR-Code führt zu verifizierten Daten, die die baumfreie Zusammensetzung, SGS-Tests und EU-Konformität nachweisen.

So wird die Verpackung zu einem lebendigen Leistungs- und Transparenzzertifikat, sofort abrufbar für Verbraucher, Prüfer und Händler.

2. Integration

Ersetzt traditionelle Kosten für Holzfaser-Zertifizierungen und lenkt den Wert in das TreeFree Passport-System für verifizierte PATH+-Partner.

3. Funktionsweise

TreeFree Passport integriert sich reibungslos in bestehende OEM-C-Produktionsabläufe über drei automatisierte Ebenen:

Verifizierungsebene: SGS bestätigt die 100 % baumfreie Zusammensetzung und hinterlegt den Prüfbericht im digitalen Chargenprotokoll.

Transparenz & Vertrauen: Verbraucher scannen den QR-Code, um geprüfte Daten zu CO₂-, Wasser- und Holzeinsparungen einzusehen.

Null Reibung: Keine neuen Audits, Systeme oder Umrüstungen erforderlich – die Verifizierung läuft chargenweise automatisch.

Ergebnis:

Jede Windel verlässt die Produktionslinie bereits nachweislich nachhaltig, rückverfolgbar und profitabel.

„TreeFree Passport beweist, dass Compliance sich auszahlen kann. Durch die Integration realer ESG-Daten in jede Verpackung haben wir ein System geschaffen, in dem sich Nachhaltigkeit selbst verifiziert – und Partner davon profitieren, das Richtige zu tun", sagte Matthew Keddy, CEO von GreenCore Solutions Corp. „Für unsere Einzelhandelskunden von TreeFree Diaper – und unterstützt durch TreeFree Couche (Frankreich), TreeFree Windel (Deutschland), TreeFree Pañal (Spanien), TreeFree Blöja (Schweden) und TreeFree Nappy (UK) – vereinfacht TreeFree Passport ESG-Compliance und Reporting im großen Maßstab."

Über GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. ist ein weltweit führendes Unternehmen für baumfreie Hygiene-Innovationen und Pionier der TreeFree Diaper mit econoLiite Core sowie der TreeFree Passport-Frameworks, die die ESG-Ökonomie in der Fertigung neu definieren.

Unter seinem Netzwerk PATH+ (Partner Alliance for Traceable Hygiene) verbindet GreenCore Hersteller (OEMs), Einzelhändler und Prüfer über die KI-basierte Plattform TreeFree Connexion v1.5 und treibt nachweisbare Nachhaltigkeit und Profitabilität in Europa und LATAM voran.

Mehr Informationen: www.greencoresolutions.com

Pressekontakt:

Matthew Keddy, CEO

GreenCore Solutions Corp.

Toronto, Kanada

+1 647 237 7744 (direkt oder WhatsApp)

mkeddy@greencoresolutions.com

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/greencore-solutions-startet-treefree-passport-in-ganz-europa-fur-treefree-diaper-302579166.html