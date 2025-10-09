    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSGS AktievorwärtsNachrichten zu SGS
    GreenCore Solutions startet TreeFree Passport in ganz Europa für TreeFree Diaper

    VANCOUVER, BC und FRANKFURT, Deutschland, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. („das Unternehmen") gab heute den europäischen Start seines TreeFree Passport-Zertifizierungs- und Transparenzsystems bekannt, das nun auf jeder TreeFree Diaper-Verpackung innerhalb der regionalen Handelsmarkenfamilie verfügbar ist:  TreeFree Couche (Frankreich),  TreeFree Windel (Deutschland),  TreeFree Pañal (Spanien),  TreeFree Blöja (Schweden),  TreeFree Nappy (Vereinigtes Königreich).

    Das Programm TreeFree Passport verwandelt ESG-Compliance von einem Kostenfaktor in ein wertschöpfendes System. Jede TreeFree Diaper trägt ein gut sichtbares Siegel und einen QR-Code, der direkt zu zertifizierten Impact-Daten führt – und so die 100 % baumfreie Zusammensetzung, die EU-Entwaldungsfrei-Konformität sowie die von SGS geprüfte Leistungsfähigkeit bestätigt.

    TreeFree Passport — Überblick

    1. Siegel auf der Verpackung
    Jede Packung TreeFree Diaper zeigt jetzt das TreeFree Passport Certified-Abzeichen.
    Der integrierte QR-Code führt zu verifizierten Daten, die die baumfreie Zusammensetzung, SGS-Tests und EU-Konformität nachweisen.
    So wird die Verpackung zu einem lebendigen Leistungs- und Transparenzzertifikat, sofort abrufbar für Verbraucher, Prüfer und Händler.

    2. Integration
    Ersetzt traditionelle Kosten für Holzfaser-Zertifizierungen und lenkt den Wert in das TreeFree Passport-System für verifizierte PATH+-Partner.

    3. Funktionsweise
    TreeFree Passport integriert sich reibungslos in bestehende OEM-C-Produktionsabläufe über drei automatisierte Ebenen:

    • Verifizierungsebene: SGS bestätigt die 100 % baumfreie Zusammensetzung und hinterlegt den Prüfbericht im digitalen Chargenprotokoll.
    • Transparenz & Vertrauen: Verbraucher scannen den QR-Code, um geprüfte Daten zu CO₂-, Wasser- und Holzeinsparungen einzusehen.
    • Null Reibung: Keine neuen Audits, Systeme oder Umrüstungen erforderlich – die Verifizierung läuft chargenweise automatisch.

    Ergebnis:
    Jede Windel verlässt die Produktionslinie bereits nachweislich nachhaltig, rückverfolgbar und profitabel.

    „TreeFree Passport beweist, dass Compliance sich auszahlen kann. Durch die Integration realer ESG-Daten in jede Verpackung haben wir ein System geschaffen, in dem sich Nachhaltigkeit selbst verifiziert – und Partner davon profitieren, das Richtige zu tun", sagte Matthew Keddy, CEO von GreenCore Solutions Corp. „Für unsere Einzelhandelskunden von TreeFree Diaper – und unterstützt durch  TreeFree Couche (Frankreich),  TreeFree Windel (Deutschland),  TreeFree Pañal (Spanien),  TreeFree Blöja (Schweden) und  TreeFree Nappy (UK) – vereinfacht TreeFree Passport ESG-Compliance und Reporting im großen Maßstab."

    Über GreenCore Solutions Corp.

    GreenCore Solutions Corp. ist ein weltweit führendes Unternehmen für baumfreie Hygiene-Innovationen und Pionier der TreeFree Diaper mit econoLiite Core sowie der TreeFree Passport-Frameworks, die die ESG-Ökonomie in der Fertigung neu definieren.
    Unter seinem Netzwerk PATH+ (Partner Alliance for Traceable Hygiene) verbindet GreenCore Hersteller (OEMs), Einzelhändler und Prüfer über die KI-basierte Plattform TreeFree Connexion v1.5 und treibt nachweisbare Nachhaltigkeit und Profitabilität in Europa und LATAM voran.
    Mehr Informationen: www.greencoresolutions.com

    Pressekontakt:

    Matthew Keddy, CEO
    GreenCore Solutions Corp.
    Toronto, Kanada
    +1 647 237 7744 (direkt oder WhatsApp)
    mkeddy@greencoresolutions.com

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/greencore-solutions-startet-treefree-passport-in-ganz-europa-fur-treefree-diaper-302579166.html





