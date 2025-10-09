    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Waffenruhe erst nach Billigung durch Israels Regierung

    • Waffenruhe tritt nach israelischer Genehmigung in Kraft.
    • Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs erfolgreich.
    • Regierungssitzung zur Einigung mit Hamas geplant.

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs soll eine Waffenruhe in dem Küstenstreifen erst in Kraft treten, wenn die israelische Regierung die Vereinbarung mit der islamistischen Hamas offiziell abgesegnet hat. Dies berichtete die "Times of Israel" unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Am späten Nachmittag soll demnach die Regierung zusammenkommen, um über die Punkte der Einigung zu beraten./rme/DP/zb



    dpa-AFX
