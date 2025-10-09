Deutliche Mehrheit der Deutschen will wegen hoher Preise sparen

Nürnberg (ots) -



- Mehr als ein Drittel kann weniger Geld ausgeben als im Vorjahr

- Sparneigung bei mittleren Einkommen besonders ausgeprägt



Aufgrund der stark gestiegenen Preise wollen 70 Prozent der Deutschen

ursprünglich geplante Ausgaben reduzieren oder ganz darauf verzichten. Am

ehesten können sich die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger dies bei

Restaurantbesuchen vorstellen. Hier wollen 35 Prozent sparen. Bei Reisen sind es

22 Prozent. Ganz konkret planen 28 Prozent, weniger als 1.000 Euro für Urlaub

auszugeben. 19 Prozent möchten sogar ganz darauf verzichten. Das sind Ergebnisse

der repräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer".





Vor allem Haushalte mit mittlerem Einkommen wollen sparen. So planen drei

Viertel derjenigen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 1.000 bis unter 3.000

Euro pro Monat, weniger auszugeben als geplant. Unter denjenigen mit einem

Haushaltseinkommen von weniger als 1.000 Euro sind es dagegen knapp zwei

Drittel.



Sparneigung gegenüber dem Vorjahr gestiegen



Die hohe Sparneigung zeigt sich auch darin, dass 68 Prozent der Befragten in den

kommenden zwölf Monaten Rücklagen für besondere Anschaffungen bilden wollen. Im

Vergleich zum Juli 2024 ist dies ein Anstieg um fünf Prozentpunkte. Vor allem

bei den unter 50-Jährigen liegt das Sparen im Trend: 72 Prozent von ihnen wollen

Rücklagen bilden. Bei den unter 30-Jährigen sind das zehn Prozentpunkte mehr als

noch im Juli 2024, bei den 30- bis 49-Jährigen immerhin sechs Prozentpunkte.



Grund für die hohe Sparneigung ist der zunehmende Liquiditätsverlust. In den

vergangenen zwölf Monaten haben sich bei 35 Prozent der Befragten die frei

verfügbaren Mittel verringert. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als noch im Juli

2024. Besonders stark zugenommen hat der Liquiditätsverlust bei den unter

30-Jährigen. 27 Prozent von ihnen haben aktuell weniger Geld zur Verfügung als

noch vor einem Jahr. Das ist ein Anstieg um elf Prozentpunkte gegenüber Juli

2024.



"Die deutlichen Liquiditätsverluste vieler Menschen sind auf die

Reallohneinbußen der letzten Jahre zurückzuführen", erklärt Christian Polenz,

Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Eine Finanzierung kann dabei helfen,

wichtige Vorhaben dennoch zu verwirklichen. Entscheidend ist, dass die

Kreditsumme verantwortungsvoll auf die individuellen finanziellen Möglichkeiten

abgestimmt ist."



Hintergrundinformationen:



Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013

Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Von Februar bis März

2025 befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG

3.050 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren online.



Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/

zur Verfügung.



TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe



Die TeamBank AG ist mit easyCredit in Deutschland bzw. der faire Credit in

Österreich das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement der

Genossenschaftsbanken. Mit dem Anspruch, ihr Angebot gemeinsam mit dem Kunden zu

entwickeln, hat die TeamBank Kundenzentrierung als Prämisse, nicht nur für ihre

Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation

definiert.



Ergänzend zur Liquiditätsbegleitung bietet die TeamBank mit dem

medienbruchfreien Bezahlverfahren easyCredit-Ratenkauf sowie easyCredit-Rechnung

maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Embedded Finance für den Handel.



