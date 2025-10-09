DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: MICHELIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Reifenherstellers dürften auch für das dritte Quartal einen Rückgang belegen, da die Volumenentwicklung und Wechselkurseffekte weiter belasteten, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Weiterhin bestünden Risiken für die Jahresziele, deren Senkung der Markt bereits erwarte. Das Anlagevotum begründete er mit der Bewertung der Aktie./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.