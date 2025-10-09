    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Reifenherstellers dürften auch für das dritte Quartal einen Rückgang belegen, da die Volumenentwicklung und Wechselkurseffekte weiter belasteten, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Weiterhin bestünden Risiken für die Jahresziele, deren Senkung der Markt bereits erwarte. Das Anlagevotum begründete er mit der Bewertung der Aktie./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



