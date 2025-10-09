    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB auf "Sell" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Er begrüße den Verkauf des Robotikgeschäfts an Softbank für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar, da dieses von allen Geschäftsbereichen des Industriekonzerns am stärksten von China abhängig sei, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien damit die früheren Pläne für eine Abspaltung hinfällig, in deren Rahmen er einen Wert von 4,5 Dollar erwartet habe. Die ABB-Aktie werde davon aber kaum profitieren, da sie unter den von ihm beobachteten Elektrotiteln ohnehin schon am teuersten sei./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 63,36EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 47
    Kursziel alt: 47
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



