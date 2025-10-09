Zustimmung zu AGB-Änderungen telefonisch einholen

Frankfurt (ots) - Pilotprojekt nach BGH-Urteil: Zwei Drittel aller Anrufer

stimmen Änderungen telefonisch zu



Schon im April 2021 hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass

Finanzinstitute bei Änderungen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder

vergleichbaren Vertragsanpassungen explizit die Zustimmung jedes einzelnen

Kunden einholen müssen. Die zuvor übliche sogenannte Zustimmungsfiktion - also

das Stillhalten des Kunden als Zustimmung zu werten - wurde damit für unzulässig

erklärt.



Seitdem steht die Finanzbranche vor der Herausforderung, im Massengeschäft eine

rechtssichere und zugleich kundenfreundliche Lösung zu etablieren - insbesondere

bei standardisierten Anpassungen wie etwa neuen Kontomodellen oder aktuell der

Einführung der kostenlosen SEPA-Echtzeitüberweisung gemäß EU-Verordnung

2024/866. Letztere verpflichtet Banken ab Juni 2025 dazu, ihren Kunden diesen

Dienst ohne zusätzliche Gebühren anzubieten - allerdings nur mit deren aktiver

Zustimmung. Ein Brief allein reicht dabei nicht aus.







Einholungsprozess effizient und rechtssicher per Telefon automatisiert. Es

richtet sich an alle Volks- und Raiffeisenbanken.



So funktioniert es:



In einem Informationsschreiben zur anstehenden Änderung wird eine Telefonnummer

angegeben, unter der die Zustimmung telefonisch erteilt werden kann. Ruft der

Kunde an, fragt das System direkt nach seiner Zustimmung. Bei einem "Ja" wird

erklärt, dass das Gespräch ab sofort aufgezeichnet wird. Der Kunde nennt im

Anschluss seinen Namen sowie eine im Schreiben angegebene Referenz -

beispielsweise ein Datum oder die letzten Stellen seiner IBAN. Die gesamte

Zustimmung dauert weniger als eine Minute. Das Gespräch wird automatisch

beendet, die Audioaufnahme wird als PDF inklusive eingebetteter Tonspur

revisionssicher dokumentiert. Die Daten stehen der Bank oder einem externen

Dienstleister zur sicheren Weiterverarbeitung zur Verfügung.



Das Zustimmungsmodul ergänzt - neben vielen weiteren Komponenten - die Spitch

Conversational-AI-Plattform, die bereits bei zahlreichen Volks- und

Raiffeisenbanken erfolgreich eingesetzt wird.



Die Dialogstrecke kann vollständig durch Bankmitarbeitende gepflegt und

angepasst werden - ohne IT-Kenntnisse. Über den Spitch-Dialogeditor lassen sich

nicht nur Ansagetexte, sondern auch Verifikationsarten wie IBAN-Endungen,

Geburtsdatum oder Vorgangsnummern einfach konfigurieren.



Bernd Martin, für Volks- und Raiffeisenbanken zuständiger Manager bei Spitch,

erklärt: "Das Modul wurde entwickelt, um Kunden ohne App eine einfache

Möglichkeit zur Zustimmung zu bieten - mit hoher Akzeptanz, geringem Seite 1 von 2 Seite 2 ►





