Zillertal Arena ist Skiarea-Testsieger in Gold

Zell am Ziller (ots) - 30. Jubiläum des Internationalen Skiareatests in

Kitzbühel



Beim großen Jubiläumsevent des Internationalen Skiareatests in Kitzbühel wurde

die Zillertal Arena unter den 450 Teilnehmern aus dem gesamten Alpenraum

mehrfach prämiert und zählt damit zu den großen Gewinnern des Abends.



Die Zillertal Arena wurde mit dem Titel Skiareatestsieger 2025 in Gold

ausgezeichnet und erhielt weitere hochkarätige Preise in den Kategorien Fun &

Action, Bestes Pistenteam, Beschneiungstrophy, Internationales Pistengütesiegel

in Doppel-Gold und Infrastruktur-Innovationspreis. Mit 150 Pistenkilometern und

52 modernen Bahnen und Liften ist die Zillertal Arena damit nicht nur das größte

Skigebiet im Zillertal, sondern auch eines der besten im Alpenraum. 77 % der

Pisten oberhalb von 1 700 m sorgen für Schneesicherheit und bilden den

Grundstein für eine verantwortungsvolle und innovative Arbeit.





Methodik: Anonyme Tester



Der Internationale Skiareatest gilt seit 30 Jahren als anerkannte

Qualitätsplattform für Skigebiete im Alpenraum. Die Bewertung erfolgt durch

anonyme Tester, die während der Saison sämtliche Service- und Qualitätsbereiche

unter die Lupe nehmen. Die Awards stehen damit für ein umfassendes

Qualitätsurteil und höchste Standards.



Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht die Zillertal Arena eindrucksvoll ihre

Position als führende Ganzjahres-Destination im Alpenraum und ihren Anspruch,

Gästen unvergessliche Erlebnisse in einer einzigartigen Bergwelt zu ermöglichen.



Weitere Informationen unter http://www.zillertalarena.com .



