Zillertal Arena ist Skiarea-Testsieger in Gold
Zell am Ziller (ots) - 30. Jubiläum des Internationalen Skiareatests in
Kitzbühel
Beim großen Jubiläumsevent des Internationalen Skiareatests in Kitzbühel wurde
die Zillertal Arena unter den 450 Teilnehmern aus dem gesamten Alpenraum
mehrfach prämiert und zählt damit zu den großen Gewinnern des Abends.
Die Zillertal Arena wurde mit dem Titel Skiareatestsieger 2025 in Gold
ausgezeichnet und erhielt weitere hochkarätige Preise in den Kategorien Fun &
Action, Bestes Pistenteam, Beschneiungstrophy, Internationales Pistengütesiegel
in Doppel-Gold und Infrastruktur-Innovationspreis. Mit 150 Pistenkilometern und
52 modernen Bahnen und Liften ist die Zillertal Arena damit nicht nur das größte
Skigebiet im Zillertal, sondern auch eines der besten im Alpenraum. 77 % der
Pisten oberhalb von 1 700 m sorgen für Schneesicherheit und bilden den
Grundstein für eine verantwortungsvolle und innovative Arbeit.
Kitzbühel
Beim großen Jubiläumsevent des Internationalen Skiareatests in Kitzbühel wurde
die Zillertal Arena unter den 450 Teilnehmern aus dem gesamten Alpenraum
mehrfach prämiert und zählt damit zu den großen Gewinnern des Abends.
Die Zillertal Arena wurde mit dem Titel Skiareatestsieger 2025 in Gold
ausgezeichnet und erhielt weitere hochkarätige Preise in den Kategorien Fun &
Action, Bestes Pistenteam, Beschneiungstrophy, Internationales Pistengütesiegel
in Doppel-Gold und Infrastruktur-Innovationspreis. Mit 150 Pistenkilometern und
52 modernen Bahnen und Liften ist die Zillertal Arena damit nicht nur das größte
Skigebiet im Zillertal, sondern auch eines der besten im Alpenraum. 77 % der
Pisten oberhalb von 1 700 m sorgen für Schneesicherheit und bilden den
Grundstein für eine verantwortungsvolle und innovative Arbeit.
Methodik: Anonyme Tester
Der Internationale Skiareatest gilt seit 30 Jahren als anerkannte
Qualitätsplattform für Skigebiete im Alpenraum. Die Bewertung erfolgt durch
anonyme Tester, die während der Saison sämtliche Service- und Qualitätsbereiche
unter die Lupe nehmen. Die Awards stehen damit für ein umfassendes
Qualitätsurteil und höchste Standards.
Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht die Zillertal Arena eindrucksvoll ihre
Position als führende Ganzjahres-Destination im Alpenraum und ihren Anspruch,
Gästen unvergessliche Erlebnisse in einer einzigartigen Bergwelt zu ermöglichen.
Weitere Informationen unter http://www.zillertalarena.com .
Pressekontakt:
Zillertal Arena
Sandra Grasl
Telefon: +4352827165
E-Mail: mailto:marketing@zillertalarena.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77853/6134223
OTS: Zillertal Arena
Der Internationale Skiareatest gilt seit 30 Jahren als anerkannte
Qualitätsplattform für Skigebiete im Alpenraum. Die Bewertung erfolgt durch
anonyme Tester, die während der Saison sämtliche Service- und Qualitätsbereiche
unter die Lupe nehmen. Die Awards stehen damit für ein umfassendes
Qualitätsurteil und höchste Standards.
Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht die Zillertal Arena eindrucksvoll ihre
Position als führende Ganzjahres-Destination im Alpenraum und ihren Anspruch,
Gästen unvergessliche Erlebnisse in einer einzigartigen Bergwelt zu ermöglichen.
Weitere Informationen unter http://www.zillertalarena.com .
Pressekontakt:
Zillertal Arena
Sandra Grasl
Telefon: +4352827165
E-Mail: mailto:marketing@zillertalarena.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77853/6134223
OTS: Zillertal Arena
Autor folgen