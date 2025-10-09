Zillertal Arena ist Skiarea-Testsieger in Gold

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Zell am Ziller (ots) - 30. Jubiläum des Internationalen Skiareatests in
    Kitzbühel

    Beim großen Jubiläumsevent des Internationalen Skiareatests in Kitzbühel wurde
    die Zillertal Arena unter den 450 Teilnehmern aus dem gesamten Alpenraum
    mehrfach prämiert und zählt damit zu den großen Gewinnern des Abends.

    Die Zillertal Arena wurde mit dem Titel Skiareatestsieger 2025 in Gold
    ausgezeichnet und erhielt weitere hochkarätige Preise in den Kategorien Fun &
    Action, Bestes Pistenteam, Beschneiungstrophy, Internationales Pistengütesiegel
    in Doppel-Gold und Infrastruktur-Innovationspreis. Mit 150 Pistenkilometern und
    52 modernen Bahnen und Liften ist die Zillertal Arena damit nicht nur das größte
    Skigebiet im Zillertal, sondern auch eines der besten im Alpenraum. 77 % der
    Pisten oberhalb von 1 700 m sorgen für Schneesicherheit und bilden den
    Grundstein für eine verantwortungsvolle und innovative Arbeit.

    Methodik: Anonyme Tester

    Der Internationale Skiareatest gilt seit 30 Jahren als anerkannte
    Qualitätsplattform für Skigebiete im Alpenraum. Die Bewertung erfolgt durch
    anonyme Tester, die während der Saison sämtliche Service- und Qualitätsbereiche
    unter die Lupe nehmen. Die Awards stehen damit für ein umfassendes
    Qualitätsurteil und höchste Standards.

    Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht die Zillertal Arena eindrucksvoll ihre
    Position als führende Ganzjahres-Destination im Alpenraum und ihren Anspruch,
    Gästen unvergessliche Erlebnisse in einer einzigartigen Bergwelt zu ermöglichen.

