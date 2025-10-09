    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Misstrauensanträge gegen EU-Kommission scheiternN

    Für Sie zusammengefasst
    • Misstrauensanträge gegen von der Leyen gescheitert.
    • Weder rechte noch linke Fraktion erhielt genug Stimmen.
    • EU-Kommission bleibt unter Ursula von der Leyen im Amt.

    STRASSBURG (dpa-AFX) - Die beiden Misstrauensanträge gegen die EU-Kommission von Ursula von der Leyen sind im Europäischen Parlament gescheitert. Weder für den Antrag der rechten PfE-Fraktion noch für den Antrag aus dem linken Lager gab es genug Stimmen./vni/DP/mis



