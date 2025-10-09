Abschottung ist keine Lösung

Berlin (ots) - "Der Himmel über dem deutschen Außenhandel bleibt schwarz

verhangen. Zwar stützen die moderat steigenden Ausfuhren nach China die Bilanz,

doch die Rückgänge im krisenbelasteten US-Geschäft können dadurch nur teilweise

ausgeglichen werden. Insgesamt verharrt der Außenhandel seit Monaten in einer

leicht negativen Seitwärtsbewegung. Die zunehmende Abschottung der EU darf auf

keinen Fall die Lösung sein", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der

aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum deutschen Export.



"Protektionismus ist ein Reflex - aber keine Strategie. Statt mutig in

Innovation und neue Geschäftsmodelle zu investieren, wird jetzt zunehmend nach

staatlichem Schutz gerufen. Hohe Stahlzölle sind nichts anderes als teure

Klientelpolitik: Sie verteuern Produkte, schwächen die Wettbewerbsfähigkeit und

schaden am Ende allen. Europa braucht Investitionen in Resilienz und

Diversifizierung - nicht in Mauern um den Binnenmarkt", so Jandura weiter.





"Auch 'Buy-European'-Vorgaben bei öffentlichen Aufträgen sind gefährlich und

kurzsichtig", warnt Jandura. "Sie verzerren den Wettbewerb, treiben die Kosten

in die Höhe und belasten letztlich die Steuerzahler. Wer solche Regeln einführt,

riskiert Gegenzölle und gefährdet internationale Partnerschaften - ein Spiel mit

dem Feuer für eine Exportnation wie Deutschland."



Im August 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Juli 2025 kalender- und

saisonbereinigt um 0,5 Prozent und die Importe um 1,3 Prozent gesunken. Im

Vergleich zum Vorjahresmonat August sanken die Exporte um 0,7 Prozent und die

Importe stiegen um 3,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand

vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt. Die deutschen Ausfuhren in die

Volksrepublik China stiegen im Vergleich zum Vormonat Juli 2025 um 5,4 Prozent,

während die Exporte in die USA um 2,5 Prozent sanken und damit zum fünften Mal

in Folge zurückgingen.



9. Oktober 2025



