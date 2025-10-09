    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Abschottung ist keine Lösung

    Berlin (ots) - "Der Himmel über dem deutschen Außenhandel bleibt schwarz
    verhangen. Zwar stützen die moderat steigenden Ausfuhren nach China die Bilanz,
    doch die Rückgänge im krisenbelasteten US-Geschäft können dadurch nur teilweise
    ausgeglichen werden. Insgesamt verharrt der Außenhandel seit Monaten in einer
    leicht negativen Seitwärtsbewegung. Die zunehmende Abschottung der EU darf auf
    keinen Fall die Lösung sein", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des
    Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der
    aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum deutschen Export.

    "Protektionismus ist ein Reflex - aber keine Strategie. Statt mutig in
    Innovation und neue Geschäftsmodelle zu investieren, wird jetzt zunehmend nach
    staatlichem Schutz gerufen. Hohe Stahlzölle sind nichts anderes als teure
    Klientelpolitik: Sie verteuern Produkte, schwächen die Wettbewerbsfähigkeit und
    schaden am Ende allen. Europa braucht Investitionen in Resilienz und
    Diversifizierung - nicht in Mauern um den Binnenmarkt", so Jandura weiter.

    "Auch 'Buy-European'-Vorgaben bei öffentlichen Aufträgen sind gefährlich und
    kurzsichtig", warnt Jandura. "Sie verzerren den Wettbewerb, treiben die Kosten
    in die Höhe und belasten letztlich die Steuerzahler. Wer solche Regeln einführt,
    riskiert Gegenzölle und gefährdet internationale Partnerschaften - ein Spiel mit
    dem Feuer für eine Exportnation wie Deutschland."

    Im August 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Juli 2025 kalender- und
    saisonbereinigt um 0,5 Prozent und die Importe um 1,3 Prozent gesunken. Im
    Vergleich zum Vorjahresmonat August sanken die Exporte um 0,7 Prozent und die
    Importe stiegen um 3,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand
    vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt. Die deutschen Ausfuhren in die
    Volksrepublik China stiegen im Vergleich zum Vormonat Juli 2025 um 5,4 Prozent,
    während die Exporte in die USA um 2,5 Prozent sanken und damit zum fünften Mal
    in Folge zurückgingen.

    9. Oktober 2025

