Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 510,0 auf TTMzero (09. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 69,41 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 487,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 475,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 520,00EUR was eine Bandbreite von +31,18 %/+43,61 % bedeutet.