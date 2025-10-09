    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    AKTIE IM FOKUS

    Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen

    • Ferrari-Aktien fallen um 11% auf 371 Euro.
    • Tiefster Stand seit April, Markt reagiert negativ.
    • Analysten kritisieren übervorsichtige Gewinnziele.
    AKTIE IM FOKUS - Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    MAILAND (dpa-AFX Broker) - Nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele durch Ferrari ist der Kurs der Aktien am Donnerstag eingebrochen. Zuletzt betrug der Abschlag gut elf Prozent auf 371 Euro. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April. Die hohen Verluste der Aktie zogen auch den europäischen Automobilsektor um 3 Prozent mit nach unten.

    Die Ziele des Unternehmens seien "übervorsichtig", sagte ein Händler. Der für 2030 in Aussicht gestellte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) von mindestens 3,6 Milliarden Euro prognostizierten Analysten bereits für das Jahr 2028. Die in Aussicht gestellten Wachstumsraten für den Gewinn seien enttäuschend./bek/mis

    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

     

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 510,0 auf TTMzero (09. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 69,41 Mrd..

    Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 487,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 475,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 520,00EUR was eine Bandbreite von +31,18 %/+43,61 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
