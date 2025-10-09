WDH Misstrauensanträge gegen EU-Kommission scheitern Die beiden Misstrauensanträge gegen die EU-Kommission von Ursula von der Leyen sind im Europäischen Parlament gescheitert. Weder für den Antrag der rechten PfE-Fraktion noch für den Antrag aus dem linken Lager gab es genug Stimmen./vni/DP/mis



