Misstrauensanträge gegen EU-Kommission scheitern
Für Sie zusammengefasst
- Misstrauensanträge gegen von der Leyen gescheitert.
- Weder rechte noch linke Fraktion erhielten genug Stimmen.
- EU-Kommission bleibt unter Ursula von der Leyen im Amt.
(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)
STRASSBURG (dpa-AFX) - Die beiden Misstrauensanträge gegen die EU-Kommission von Ursula von der Leyen sind im Europäischen Parlament gescheitert. Weder für den Antrag der rechten PfE-Fraktion noch für den Antrag aus dem linken Lager gab es genug Stimmen./vni/DP/mis
