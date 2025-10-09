    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales

    Ausgaben von internationalen Reisenden tragen das ganze Jahr über zur Stärkung der deutschen Wirtschaft bei

    Berlin, Deutschland (ots) -

    - Zwischen Januar und August 2025 machten Transaktionen mit Karten, die nicht in
    Deutschland ausgestellt wurden, 42,1 Prozent aller Zahlungstransaktionen in
    Deutschland aus.
    - Internationale Reisende gaben pro Point-of-Sale-Transaktion 24 Prozent mehr
    aus als Inhaber deutscher Zahlungskarten - an der Spitze lagen Zahlende aus
    der Schweiz (+44,3 Prozent) und den USA (+31,5 Prozent).
    - 12,3 Prozent des gesamten POS-Umsatzes in Deutschland stammen von
    internationalen Zahlenden - mit höchsten Beiträgen aus den USA, der Schweiz
    und den Niederlanden.

    Neue Daten von Adyen (https://www.adyen.com/de_DE) , der bevorzugten
    Finanztechnologie-Plattform führender Unternehmen, zeigen, dass internationale
    Reisende in Deutschland auch abseits der Sommersaison eine wichtige
    Wirtschaftskraft darstellen. Bei der Analyse von Millionen anonymisierter POS-
    und Online-Transaktionen durch Adyen zeigt sich, dass Zahlungen mit nicht in
    Deutschland ausgestellten Karten zwischen Januar und August 2025 42,1 Prozent
    aller Transaktionen und 24,2 Prozent des Umsatzes in Deutschland ausmachten.

    Touristen: Ganzjährig beständige Umsatzträger

    Im Gegensatz zu den starken saisonalen Schwankungen, die im Einzelhandel häufig
    zu beobachten sind, blieben die internationalen Ausgaben in Deutschland seit
    Jahresbeginn recht stabil. Zwischen Januar/Februar und Juli/August stieg der
    Anteil der POS-Transaktionen von internationalen Käufern von 9,2 Prozent in den
    Wintermonaten leicht auf 11,6 Prozent in den Sommermonaten an, was den stetigen
    Beitrag zur Wirtschaft dieser Gruppe zeigt.

    Kaufkräftige Touristen am Point of Sale

    Am Point of Sale (POS) waren 12,3 Prozent der Einnahmen auf internationale
    Käufer zurückzuführen. Diese Käufer sind besonders wertvoll: Im Durchschnitt ist
    ihr Warenkorbwert im Geschäft um 24 Prozent größer als die der deutschen Käufer.
    Vor allem bestimmte Besuchergruppen geben pro POS-Transaktion deutlich mehr aus
    als deutsche Konsumenten:

    - Schweizer Touristen geben 44,3 Prozent mehr aus
    - US-amerikanische Besucher geben 31,5 Prozent mehr aus
    - Österreichische Gäste geben 32,6 Prozent mehr aus

    Top-5-Länder der internationalen Besucher

    Die wichtigsten Herkunftsländer von Reisenden für die POS-Einnahmen in
    Deutschland waren:

    1. USA - 11,3 Prozent der internationalen POS-Einnahmen
    2. Schweiz - 9,1 Prozent der internationalen POS-Einnahmen
    3. Niederlande - 8,4 Prozent der internationalen POS-Einnahmen
    4. Frankreich - 5,7 Prozent der internationalen POS-Einnahmen
    5. Österreich - 5,2 Prozent der internationalen POS-Einnahmen

    Eine strategische Chance für den deutschen Einzelhandel

    Diese Erkenntnisse zeigen eine bedeutende Chance für Händler in Deutschland auf:
    Internationale Kunden sind nicht nur saisonale Käufer, sondern leisten einen
    konstanten Beitrag zur Wirtschaft. Durch die Modernisierung des
    Zahlungserlebnisses, Erweiterung des Angebots an lokalen Zahlungsmethoden und
    deren Anpassung an globale Erwartungen können Unternehmen die
    grenzüberschreitende Nachfrage das ganze Jahr über besser bedienen.

    "Deutschland ist ein beliebtes Reiseland in Europa und viele internationale
    Gästegruppen geben nicht nur mehr pro Transaktion aus, sondern erwarten auch
    moderne Zahlungserlebnisse", sagt Hella Fuhrmann, Country Manager DACH bei
    Adyen. "Unternehmen, die sich auf die Präferenzen ihrer internationalen
    Kundschaft einstellen, sichern sich so ganzjährig wichtige Umsätze und bleiben
    wettbewerbsfähig."

    Über diese Analyse (Methodologie)

    Diese Analyse vergleicht die Anzahl der autorisierten Transaktionen, das gesamte
    Transaktionsvolumen und die durchschnittlichen Transaktionswerte (entspricht dem
    Warenkorbwert), die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. August 2025 über die
    Adyen-Plattform in Deutschland abgewickelt wurden. Sie umfasst nur vom Kunden
    initiierte Transaktionen, ausgenommen sind daher wiederkehrende Zahlungen wie
    z.B. Abo-Zahlungen. POS-Transaktionen umfassen POS- und Mail Order/Telephone
    Order-Zahlungen. Die Erkenntnisse über die Herkunft und das Verhalten der Käufer
    werden aus den Ländern der ausstellenden Bank (Issuer) der verwendeten
    Zahlungskarten und der Verwendung lokaler Zahlungsmethoden abgeleitet. Alle
    Daten spiegeln nur das über die Adyen-Plattform abgewickelte Volumen wider.

    Über Adyen

    Adyen (AMS: ADYEN) ist die bevorzugte Finanztechnologie-Plattform führender
    Unternehmen. Mit seinen End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Analysen
    und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen,
    ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt
    und arbeitet mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay, Zalando, Flix, Robert
    Bosch GmbH und Microsoft zusammen.

    Pressekontakt:

    Hannah Zukowski | mailto:hannah.zukowski@tonka-pr.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112233/6134250
    OTS: Adyen


