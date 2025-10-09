Ausgaben von internationalen Reisenden tragen das ganze Jahr über zur Stärkung der deutschen Wirtschaft bei

Berlin, Deutschland (ots) -



- Zwischen Januar und August 2025 machten Transaktionen mit Karten, die nicht in

Deutschland ausgestellt wurden, 42,1 Prozent aller Zahlungstransaktionen in

Deutschland aus.

- Internationale Reisende gaben pro Point-of-Sale-Transaktion 24 Prozent mehr

aus als Inhaber deutscher Zahlungskarten - an der Spitze lagen Zahlende aus

der Schweiz (+44,3 Prozent) und den USA (+31,5 Prozent).

- 12,3 Prozent des gesamten POS-Umsatzes in Deutschland stammen von

internationalen Zahlenden - mit höchsten Beiträgen aus den USA, der Schweiz

und den Niederlanden.



Neue Daten von Adyen (https://www.adyen.com/de_DE) , der bevorzugten

Finanztechnologie-Plattform führender Unternehmen, zeigen, dass internationale

Reisende in Deutschland auch abseits der Sommersaison eine wichtige

Wirtschaftskraft darstellen. Bei der Analyse von Millionen anonymisierter POS-

und Online-Transaktionen durch Adyen zeigt sich, dass Zahlungen mit nicht in

Deutschland ausgestellten Karten zwischen Januar und August 2025 42,1 Prozent

aller Transaktionen und 24,2 Prozent des Umsatzes in Deutschland ausmachten.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.! Short 558,65€ 3,09 × 14,93 Zum Produkt Long 492,32€ 3,00 × 14,83 Zum Produkt