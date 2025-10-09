Dax bleibt auf Rekordkurs - Freifahrtschein läuft aus

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im Plus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.670 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag, und erreichte damit einen neuen Höchststand.

    Angeführt wurde die Kursliste von Bayer, Heidelberg Materials und Daimler Truck. Im Minus notierten dagegen unter anderem die Aktien von Zalando, Beiersdorf und GEA.

    "Es hatte sich bereits seit Wochenbeginn abgezeichnet, dass die Marktteilnehmer das Kursniveau von 24.700 Punkten ausloten werden", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Marktumfeld war dafür ideal und nun ist dieser Drops auch gelutscht. Die kommenden Handelstage werden für den Dax keinen Freifahrtschein mehr darstellen."

    "Bisher konnte der Deutsche Aktienindex im Fahrwasser der US-Aktienmärkte fahren, doch das könnte sich mit dem Beginn der Berichtssaison schnell wieder ändern. Es wird sich zeigen, ob die Bewertungsunterschiede zwischen den US-Aktienmärkten und den europäischen nicht doch gerechtfertigt waren."

    Zudem werde sich auch das makroökonomische Datenumfeld mit einem baldigen Ende des US-Shutdowns normalisieren und den bisherigen, größtenteils ignorierten, Ist-Zustand der US-Konjunktur darstellen. "Die kommenden Handelstage bleiben weiterhin interessant", erwartet Lipkow.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1623 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8604 Euro zu haben.

    Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.039 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 111,73 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,89 US-Dollar, das waren 36 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
