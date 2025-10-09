Wirtschaft
Dax bleibt auf Rekordkurs - Freifahrtschein läuft aus
Angeführt wurde die Kursliste von Bayer, Heidelberg Materials und Daimler Truck. Im Minus notierten dagegen unter anderem die Aktien von Zalando, Beiersdorf und GEA.
"Bisher konnte der Deutsche Aktienindex im Fahrwasser der US-Aktienmärkte fahren, doch das könnte sich mit dem Beginn der Berichtssaison schnell wieder ändern. Es wird sich zeigen, ob die Bewertungsunterschiede zwischen den US-Aktienmärkten und den europäischen nicht doch gerechtfertigt waren."
Zudem werde sich auch das makroökonomische Datenumfeld mit einem baldigen Ende des US-Shutdowns normalisieren und den bisherigen, größtenteils ignorierten, Ist-Zustand der US-Konjunktur darstellen. "Die kommenden Handelstage bleiben weiterhin interessant", erwartet Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1623 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8604 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.039 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 111,73 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,89 US-Dollar, das waren 36 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Frühestens "ab jetzt" kann man mit der Stellungnahme des SG rechnen. Realistisch (beruhend auf inhatlich und zeitlich ähnlich gelagerten Fällen) ist eher November/Dezember. Dazu kommen im November die Quartalszahlen und das portenzielle "trojanische Pferd" im Haushalt. Und obendrauf die Möglichkeit, dass jederzeit irgendwo ein Gerichtsurteil fallen kann.
Ich brauche zumindest 35 Euro um mit blauem Auge aus diesem krassen Fehlinvestment rauszukommen. Das Heute ist ein harter Rückschlag.
Bayer‑Aktie: Erneut gescheitert – darum fällt der DAX‑Wert deutlich
https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/bayer-aktie-erneut-gescheitert-darum-faellt-der-dax-wert-deutlich-20387841.html