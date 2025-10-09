Novo Nordisk sichert sich mit Übernahme mögliches Medikament gegen Leberfibrose
- Novo Nordisk plant Milliardenübernahme in den USA.
- Akero Therapeutics wird für 4,7 Mrd. Dollar gekauft.
- Efruxifermin: vielversprechende Lebererkrankungsbehandlung.
BAGSVARD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Medikamentenportfolio zur Behandlung von starkem Übergewicht und dessen Folgen mit einer Milliardenübernahme in den USA stärken. Für 54 US-Dollar je Aktie in bar beziehungsweise insgesamt 4,7 Milliarden Dollar (4,0 Mrd Euro) wollen die Dänen laut einer Mitteilung vom Donnerstag Akero Therapeutics kaufen. Mit Efruxifermin verfüge Akero über eine potenziell sehr gute Behandlungsmöglichkeit für MASH, hieß es weiter. Das ist eine entzündliche Lebererkrankung, die aus einer Fettleber entsteht. Der Aktienkurs von Akero Therapeutics schnellte im vorbörslichen US-Handel um rund ein Fünftel auf 55,61 Dollar nach oben. Novo Nordisk weitete den Kursverlust mit der Nachricht etwas aus und fiel zuletzt um rund zwei Prozent.
Efruxifermin befindet sich den Angaben zufolge derzeit in der Phase-3-Entwicklung für die Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Leberfibrose und Patienten mit Leberzirrhose./mis/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 50,34 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +1,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 170,76 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 445,20DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +569,82 %/+1.082,03 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Zeitfenster wird sich irgendwann schließen und wer dann nicht drinnen ist, läuft dann ständig hinterher! Dieser Zug fährt nur einmal - nmM 📈