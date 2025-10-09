AIXTRON - Aktie im Rampenlicht - 09.10.2025

Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 14,295€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,36 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,465 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AIXTRON Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,65 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -4,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,81 % verloren.

Zeitraum Performance 1 Woche -4,52 % 1 Monat +11,52 % 3 Monate -14,65 % 1 Jahr -7,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, insbesondere um die Kursentwicklung und die Bewertung im Kontext zyklischer Trends. Nutzer spekulieren über mögliche zukünftige Hochs und die Auswirkungen von Marktanteilen in den Bereichen GaN und SiC. Während einige optimistisch sind, gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Kursrückgänge und der Nachhaltigkeit des Wachstums.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. wert.

Mit den für den 30. Oktober erwarteten Q3-Ergebnissen geht Aixtron mit ruhiger Hand in ein weiterhin verhaltenes Marktumfeld. Der Auftragseingang dürfte sich etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals bewegen, bei einem Umsatz von rund EUR 130 Mio., getrieben durch einen Versandmix mit Schwerpunkt auf Optoelektronik und GaN, während SiC nach einem starken ersten Halbjahr etwas nachlässt.

Der deutsche Aktienindex Dax hat sich am Donnerstag zu einer Höchstmarke aufgeschwungen. Dank moderater Gewinne erreichte das Börsenbarometer im frühen Handel mit knapp 24.709 Zählern den höchsten Kurs seiner Historie. Gegen Mittag betrug der …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

