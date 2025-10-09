    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Besonders beachtet!

    AIXTRON - Aktie im Rampenlicht - 09.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +3,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025

    Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 14,295 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,36 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,465  entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AIXTRON Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,65 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -4,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,81 % verloren.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,52 %
    1 Monat +11,52 %
    3 Monate -14,65 %
    1 Jahr -7,11 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, insbesondere um die Kursentwicklung und die Bewertung im Kontext zyklischer Trends. Nutzer spekulieren über mögliche zukünftige Hochs und die Auswirkungen von Marktanteilen in den Bereichen GaN und SiC. Während einige optimistisch sind, gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Kursrückgänge und der Nachhaltigkeit des Wachstums.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. wert.

    AIXTRON SE: Q3-Ausblick: Stabiles Quartal in Sicht – Kaufempfehlung bestätigt.


    Mit den für den 30. Oktober erwarteten Q3-Ergebnissen geht Aixtron mit ruhiger Hand in ein weiterhin verhaltenes Marktumfeld. Der Auftragseingang dürfte sich etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals bewegen, bei einem Umsatz von rund EUR 130 Mio., getrieben durch einen Versandmix mit Schwerpunkt auf Optoelektronik und GaN, während SiC nach einem starken ersten Halbjahr etwas nachlässt.

    Dax steigt auf Rekordhoch


    Der deutsche Aktienindex Dax hat sich am Donnerstag zu einer Höchstmarke aufgeschwungen. Dank moderater Gewinne erreichte das Börsenbarometer im frühen Handel mit knapp 24.709 Zählern den höchsten Kurs seiner Historie. Gegen Mittag betrug der …

    Börsenstart Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +3,25 %
    -4,52 %
    +11,52 %
    -14,65 %
    -7,11 %
    -47,95 %
    +27,44 %
    +137,43 %
    +134,87 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
