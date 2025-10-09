WARBURG RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Übernahme der Deutschlandtochter des Schweizer Handy- und Tarifanbieters Mobilezone auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,90 Euro belassen. Der Zukauf passe gut zum deutschen Mobilfunkanbieter, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 26,92EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Simon Stippig

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,90

Kursziel alt: 34,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



