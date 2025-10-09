Delta Air Lines (DE) Aktie mit kräftigem Kursplus - 09.10.2025

Mit einer Performance von +4,81 % konnte die Delta Air Lines (DE) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Delta Air Lines ist eine führende Fluggesellschaft, die durch ihre Effizienz und Kundenzufriedenheit hervorsticht. Sie bietet umfassende Flugdienstleistungen und konkurriert mit großen internationalen Airlines.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Delta Air Lines (DE) einen Gewinn von +14,89 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Delta Air Lines (DE) -15,50 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

Delta Air Lines (DE) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,45 % 1 Monat -5,46 % 3 Monate +14,89 % 1 Jahr +7,52 %

Informationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie

Es gibt 653 Mio. Delta Air Lines (DE) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,89 Mrd.EUR wert.

Delta Air Lines (DE) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delta Air Lines (DE) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delta Air Lines (DE) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.