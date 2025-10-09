    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    ROUNDUP

    Freenet übernimmt deutsches Geschäft von Schweizer Mobilezone

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet kauft Mobilezone Deutschland für 230 Mio. Euro.
    • Aktienkurs von Freenet steigt um 1,2 Prozent.
    • Umsatz von Mobilezone in D 2022: 780 Mio. Euro.
    ROUNDUP - Freenet übernimmt deutsches Geschäft von Schweizer Mobilezone
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet kauft die Deutschlandtochter des Handy- und Tarifanbieters Mobilezone aus der Schweiz. Für das Geschäft mit Marken wie Sparhandy, Deinhandy und Handystar zahlt Freenet einen Kaufpreis von rund 230 Millionen Euro, wie die Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf und Rotkreuz mitteilten.

    An der Börse kam die Nachricht gut an. Für die Freenet-Aktie ging es am Donnerstagmittag um 1,2 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat sie allerdings rund zwei Prozent an Wert verloren.

    Im August gab der Aktienkurs deutlich nach, nachdem Freenet die Investoren mit einer gesenkten Prognose für den Kundenumsatz verschreckt hatte. Hier rechnet das Management nun mit einem moderaten Rückgang anstatt mit einer stabilen Entwicklung. Die Prognosen für den operativen Gewinn sowie den Kapitalmittelzufluss für 2025 wurden jedoch bestätigt.

    Mobilezone erzielte in Deutschland im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast 780 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 30 Millionen Euro.

    "Die Übernahme von Mobilezone Deutschland ist eine strategisch wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Vertriebsportfolios", sagte Freenet-Chef Robin Harries laut Mitteilung. Die Vertriebspartnerschaft mit der Elektronikkette MediaMarktSaturn aus dem Ceconomy -Konzern verlängerte Freenet derweil um weitere fünf Jahre.

    Freenet ist einer von vier Ankeraktionären von Ceconomy, für das die Chinesen von JD.com Ende Juli ein Kaufangebot unterbreitet hatten. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 10. November. Die Ankeraktionäre hätten verbindliche Zusagen für insgesamt rund 32 Prozent des Aktienkapitals unterzeichnet, heißt es./err/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 4,395 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -1,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -3,77 %/+44,34 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
