Weiterbildung schafft Sicherheit (FOTO)

Köln (ots) -



- Neue EU-Vorgaben und fortschreitende Digitalisierung erhöhen den

Qualifizierungsbedarf

- TÜV Rheinland empfiehlt, Datenschutz als Weiterbildungsschwerpunkt zu

verankern

- Hybride Datenschutzkonferenz (https://akademie.tuv.com/weiterbildungen/tuev-rh

einland-datenschutzkonferenz-hybrid-14433571#dates-section) am 6. November



Immer mehr Prozesse, Produkte und Dienste sind digital. Unternehmen erheben,

verarbeiten und analysieren dafür große Datenmengen - zunehmend auch unter

Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Der verantwortungsvolle Umgang mit

sensiblen Informationen stellt Organisationen und ihre Mitarbeitenden vor

wachsende Anforderungen. TÜV Rheinland, einer der international führenden

Prüfdienstleister, rät deshalb, Datenschutz als zentrales Weiterbildungsthema zu

verankern und Beschäftigte gezielt zu schulen. Neue EU-Vorgaben untermauern

dabei den Handlungsdruck.





Datenschutz als Priorität der Europäischen Union



Auch für die Europäische Union hat das Thema Datensicherheit Priorität:



- Seit dem 12. September 2025 verpflichtet der Data Act Hersteller und Anbieter,

Nutzungsdaten bereitzustellen.

- Der European Health Data Space (EHDS) schafft seit 2025 schrittweise einen

Rahmen für den Austausch elektronischer Gesundheitsdaten in der EU, mit

weiteren Pflichten bis 2027/2028.

- Eine geplante DSGVO-Reform soll kleine und mittlere Unternehmen entlasten,

während das NIS-2-Umsetzungsgesetz Ende 2025 Melde- und

Risikomanagementpflichten für mehr als 30.000 Unternehmen einführt. Der EU AI

Act verbietet seit Februar 2025 KI-Systeme, die EU-Grundrechte verletzen. Seit

August 2025 gelten Transparenzpflichten für allgemeine KI, ab 2026 strengere

Vorgaben für Hochrisiko-KI. Eine Vielzahl an Vorgaben, die Unternehmen und

ihre Mitarbeitenden beachten müssen.



KI erhöht die Datenschutz-Pflichten



Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz verschärft die

Anforderungen. KI-Systeme sind komplex und mitunter intransparent. Häufig

verarbeiten sie personenbezogene, teils sensible Daten - etwa zu Persönlichkeit,

Vorlieben, Gesundheit oder Verhalten. Diese Informationen müssen wirksam

geschützt und verantwortungsvoll verarbeitet werden.



Weiterbildung als Schlüssel



Damit Datenschutz in Organisationen gelingt, braucht es mehr als Richtlinien:

Beschäftigte müssen wissen, wann sie welche Daten verarbeiten dürfen und wie

Risiken zu minimieren sind. TÜV Rheinland empfiehlt einen Qualifizierungsansatz,

der Recht, Organisation und Technik verbindet und dabei die Rollen im

Unternehmen berücksichtigt. Das betrifft nicht nur Datenschutzbeauftragte,

sondern alle Bereiche mit Datenbezug - von Personal und Vertrieb über IT und

Betriebstechnik bis hin zum Führungsmanagement.



Veranstaltungshinweis



Am 6. November findet in Köln die 7. TÜV Rheinland Datenschutzkonferenz (hybrid:

Präsenz und online) statt - mit aktuellen Trends, Praxiswissen und rechtlicher

Expertise zu Informationssicherheit, KI und grenzüberschreitendem Datenschutz.

Details unter: https://ots.de/gk4Rh7



Die Welt zu einem sicheren Ort machen - und das seit mehr als 150 Jahren: Dafür

steht TÜV Rheinland als einer der weltweit führenden Prüfdienstleister mit einem

Jahresumsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro und 27.000 Mitarbeitenden in gut

50 Ländern. Die hoch qualifizierten Expertinnen und Experten prüfen technische

Anlagen und Produkte, begleiten Innovationen und gestalten den Wandel zu mehr

Nachhaltigkeit mit. Sie trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und

zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards. Mit besonderer

Expertise in Mobilität, Energieversorgung, Infrastruktur und vielen weiteren

Bereichen sichert TÜV Rheinland unabhängig Qualität, insbesondere bei

innovativen Technologien wie grünem Wasserstoff, künstlicher Intelligenz oder

automatisiertem Fahren - und ermöglicht so eine sichere und lebenswerte Zukunft.

Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen

für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Hauptsitz des Unternehmens ist

Köln, Deutschland. Website: https://www.tuv.com



Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:



Pressestelle TÜV Rheinland, Tel.: +49 2 21/8 06-21 48

Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und

Videos erhalten Sie auch per E-Mail über mailto:contact@press.tuv.com sowie

im Internet: http://www.tuv.com/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31385/6134288

OTS: TÜV Rheinland AG







