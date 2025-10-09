    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Datenschutz im KI-Zeitalter

    Weiterbildung schafft Sicherheit (FOTO)

    Köln (ots) -

    - Neue EU-Vorgaben und fortschreitende Digitalisierung erhöhen den
    Qualifizierungsbedarf
    - TÜV Rheinland empfiehlt, Datenschutz als Weiterbildungsschwerpunkt zu
    verankern
    - Hybride Datenschutzkonferenz (https://akademie.tuv.com/weiterbildungen/tuev-rh
    einland-datenschutzkonferenz-hybrid-14433571#dates-section) am 6. November

    Immer mehr Prozesse, Produkte und Dienste sind digital. Unternehmen erheben,
    verarbeiten und analysieren dafür große Datenmengen - zunehmend auch unter
    Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Der verantwortungsvolle Umgang mit
    sensiblen Informationen stellt Organisationen und ihre Mitarbeitenden vor
    wachsende Anforderungen. TÜV Rheinland, einer der international führenden
    Prüfdienstleister, rät deshalb, Datenschutz als zentrales Weiterbildungsthema zu
    verankern und Beschäftigte gezielt zu schulen. Neue EU-Vorgaben untermauern
    dabei den Handlungsdruck.

    Datenschutz als Priorität der Europäischen Union

    Auch für die Europäische Union hat das Thema Datensicherheit Priorität:

    - Seit dem 12. September 2025 verpflichtet der Data Act Hersteller und Anbieter,
    Nutzungsdaten bereitzustellen.
    - Der European Health Data Space (EHDS) schafft seit 2025 schrittweise einen
    Rahmen für den Austausch elektronischer Gesundheitsdaten in der EU, mit
    weiteren Pflichten bis 2027/2028.
    - Eine geplante DSGVO-Reform soll kleine und mittlere Unternehmen entlasten,
    während das NIS-2-Umsetzungsgesetz Ende 2025 Melde- und
    Risikomanagementpflichten für mehr als 30.000 Unternehmen einführt. Der EU AI
    Act verbietet seit Februar 2025 KI-Systeme, die EU-Grundrechte verletzen. Seit
    August 2025 gelten Transparenzpflichten für allgemeine KI, ab 2026 strengere
    Vorgaben für Hochrisiko-KI. Eine Vielzahl an Vorgaben, die Unternehmen und
    ihre Mitarbeitenden beachten müssen.

    KI erhöht die Datenschutz-Pflichten

    Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz verschärft die
    Anforderungen. KI-Systeme sind komplex und mitunter intransparent. Häufig
    verarbeiten sie personenbezogene, teils sensible Daten - etwa zu Persönlichkeit,
    Vorlieben, Gesundheit oder Verhalten. Diese Informationen müssen wirksam
    geschützt und verantwortungsvoll verarbeitet werden.

    Weiterbildung als Schlüssel

    Damit Datenschutz in Organisationen gelingt, braucht es mehr als Richtlinien:
    Beschäftigte müssen wissen, wann sie welche Daten verarbeiten dürfen und wie
    Risiken zu minimieren sind. TÜV Rheinland empfiehlt einen Qualifizierungsansatz,
    der Recht, Organisation und Technik verbindet und dabei die Rollen im
    Unternehmen berücksichtigt. Das betrifft nicht nur Datenschutzbeauftragte,
    sondern alle Bereiche mit Datenbezug - von Personal und Vertrieb über IT und
    Betriebstechnik bis hin zum Führungsmanagement.

    Veranstaltungshinweis

    Am 6. November findet in Köln die 7. TÜV Rheinland Datenschutzkonferenz (hybrid:
    Präsenz und online) statt - mit aktuellen Trends, Praxiswissen und rechtlicher
    Expertise zu Informationssicherheit, KI und grenzüberschreitendem Datenschutz.
    Details unter: https://ots.de/gk4Rh7

    Die Welt zu einem sicheren Ort machen - und das seit mehr als 150 Jahren: Dafür
    steht TÜV Rheinland als einer der weltweit führenden Prüfdienstleister mit einem
    Jahresumsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro und 27.000 Mitarbeitenden in gut
    50 Ländern. Die hoch qualifizierten Expertinnen und Experten prüfen technische
    Anlagen und Produkte, begleiten Innovationen und gestalten den Wandel zu mehr
    Nachhaltigkeit mit. Sie trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und
    zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards. Mit besonderer
    Expertise in Mobilität, Energieversorgung, Infrastruktur und vielen weiteren
    Bereichen sichert TÜV Rheinland unabhängig Qualität, insbesondere bei
    innovativen Technologien wie grünem Wasserstoff, künstlicher Intelligenz oder
    automatisiertem Fahren - und ermöglicht so eine sichere und lebenswerte Zukunft.
    Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen
    für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Hauptsitz des Unternehmens ist
    Köln, Deutschland. Website: https://www.tuv.com

