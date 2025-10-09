    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAccenture Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Accenture Registered (A)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI im Mittelstand - Florian Ruttkamp erklärt, warum jetzt der beste Zeitpunkt zum Start ist (FOTO)

    Hamburg (ots) - Noch nie war der Mittelstand so nah dran, KI gewinnbringend
    einzusetzen: Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, Prozesse zu
    automatisieren, die Produktivität zu steigern und sich nachhaltig
    Wettbewerbsvorteile zu sichern. Florian Ruttkamp begleitet Unternehmen beim
    Einstieg in die Welt der KI. Sein praxisorientierter Ansatz zeigt, wie gezielte
    Pilotprojekte den Start erleichtern und Akzeptanz fördern. Dieser Ratgeber
    erläutert, warum gerade jetzt der ideale Moment für den Mittelstand ist, um auf
    KI zu setzen und welche Schritte dabei zum Erfolg führen.

    Die Einführung von Künstlicher Intelligenz im Mittelstand ist weit mehr als nur
    ein technisches Upgrade - sie ist eine strategische Entscheidung mit
    tiefgreifenden Auswirkungen. Laut Bitkom (2025) nutzen rund 33 % der Unternehmen
    in Deutschland KI produktiv. In einer IW-Studie (2025) berichten 37 % der
    Mittelständler von Anwendungen in einzelnen Prozessen. Rund ein Viertel der
    Unternehmen verfügt derzeit noch über keine konkreten Umsetzungspläne. Genau
    darin liegt eine enorme Chance: Die Technologie ist ausgereift,
    kosteneffizienter denn je und der Einstieg durch Cloud-Lösungen heute einfacher
    als noch vor wenigen Jahren. KI bietet nicht nur Effizienzgewinne, sondern kann
    Produktivitätszuwächse von bis zu 20 Prozent ermöglichen - ein entscheidender
    Vorteil in Zeiten von Fachkräftemangel und steigendem Wettbewerbsdruck. "KI ist
    kein abstraktes Zukunftsthema - sie kann heute schon ganz konkrete Engpässe
    lösen", betont Florian Ruttkamp, erfahrener KI-Consultant für den Mittelstand.

    "Die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen - und genau
    dort setze ich an", erklärt Florian Ruttkamp seinen praxisorientierten
    Beratungsansatz. Mit einem strukturierten Fahrplan, der sich in der Praxis
    bewährt hat, begleitet Florian Ruttkamp mittelständische Unternehmen Schritt für
    Schritt in die Welt der KI. Der Schlüssel liegt dabei in gezielten
    Pilotprojekten, die nicht nur technische Machbarkeit, sondern auch Akzeptanz im
    Team sicherstellen. Dieser Ratgeber zeigt, wie der Einstieg gelingt - von der
    Prozessanalyse über die Pilotierung bis zur Skalierung.

    Jetzt handeln: KI ist bereit - und der Markt zieht an

    2025 ist KI in vielen Bereichen praxistauglich - insbesondere durch etablierte
    generative Systeme. Der aktuell gemessene Anteil aktiver KI-Nutzer liegt bei
    rund 20 %. In Studien zum Mittelstand werden bis zu 37 % genannt. Wer frühzeitig
    handelt, sichert sich einen wertvollen First-Mover-Vorteil. Der Handlungsdruck
    steigt, denn einige Mittelständler haben KI bereits eingeführt, weitere folgen
    bis Ende des Jahres. Gleichzeitig wirkt KI dem Fachkräftemangel entgegen, indem
    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI im Mittelstand - Florian Ruttkamp erklärt, warum jetzt der beste Zeitpunkt zum Start ist (FOTO) Noch nie war der Mittelstand so nah dran, KI gewinnbringend einzusetzen: Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, Prozesse zu automatisieren, die Produktivität zu steigern und sich nachhaltig Wettbewerbsvorteile zu sichern. Florian …