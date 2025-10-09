Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Accenture Plc sehr gutes Growthunternemen Accenture Registered (A) +0,83 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 18.03.25, 15:00

Hamburg (ots) - Noch nie war der Mittelstand so nah dran, KI gewinnbringendeinzusetzen: Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, Prozesse zuautomatisieren, die Produktivität zu steigern und sich nachhaltigWettbewerbsvorteile zu sichern. Florian Ruttkamp begleitet Unternehmen beimEinstieg in die Welt der KI. Sein praxisorientierter Ansatz zeigt, wie gezieltePilotprojekte den Start erleichtern und Akzeptanz fördern. Dieser Ratgebererläutert, warum gerade jetzt der ideale Moment für den Mittelstand ist, um aufKI zu setzen und welche Schritte dabei zum Erfolg führen.Die Einführung von Künstlicher Intelligenz im Mittelstand ist weit mehr als nurein technisches Upgrade - sie ist eine strategische Entscheidung mittiefgreifenden Auswirkungen. Laut Bitkom (2025) nutzen rund 33 % der Unternehmenin Deutschland KI produktiv. In einer IW-Studie (2025) berichten 37 % derMittelständler von Anwendungen in einzelnen Prozessen. Rund ein Viertel derUnternehmen verfügt derzeit noch über keine konkreten Umsetzungspläne. Genaudarin liegt eine enorme Chance: Die Technologie ist ausgereift,kosteneffizienter denn je und der Einstieg durch Cloud-Lösungen heute einfacherals noch vor wenigen Jahren. KI bietet nicht nur Effizienzgewinne, sondern kannProduktivitätszuwächse von bis zu 20 Prozent ermöglichen - ein entscheidenderVorteil in Zeiten von Fachkräftemangel und steigendem Wettbewerbsdruck. "KI istkein abstraktes Zukunftsthema - sie kann heute schon ganz konkrete Engpässelösen", betont Florian Ruttkamp, erfahrener KI-Consultant für den Mittelstand."Die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen - und genaudort setze ich an", erklärt Florian Ruttkamp seinen praxisorientiertenBeratungsansatz. Mit einem strukturierten Fahrplan, der sich in der Praxisbewährt hat, begleitet Florian Ruttkamp mittelständische Unternehmen Schritt fürSchritt in die Welt der KI. Der Schlüssel liegt dabei in gezieltenPilotprojekten, die nicht nur technische Machbarkeit, sondern auch Akzeptanz imTeam sicherstellen. Dieser Ratgeber zeigt, wie der Einstieg gelingt - von derProzessanalyse über die Pilotierung bis zur Skalierung.Jetzt handeln: KI ist bereit - und der Markt zieht an2025 ist KI in vielen Bereichen praxistauglich - insbesondere durch etabliertegenerative Systeme. Der aktuell gemessene Anteil aktiver KI-Nutzer liegt beirund 20 %. In Studien zum Mittelstand werden bis zu 37 % genannt. Wer frühzeitighandelt, sichert sich einen wertvollen First-Mover-Vorteil. Der Handlungsdrucksteigt, denn einige Mittelständler haben KI bereits eingeführt, weitere folgenbis Ende des Jahres. Gleichzeitig wirkt KI dem Fachkräftemangel entgegen, indem