Vaccentis und TrueMed bündeln ihre Kräfte zur Weiterentwicklung eines Krebsimpfstoffs
Zurich (ots) - Absichtserklärung für strategische Partnerschaft
Vaccentis, ein in Zürich ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die
Entwicklung therapeutischer, proteinbasierter Tumorimpfstoffe spezialisiert hat,
hat eine Absichtserklärung mit TrueMed, einem führenden
Kommerzialisierungspartner, unterzeichnet.
Beschleunigung der Entwicklung des Krebsimpfstoffs gegen Nierenzellkarzinom
Ziel dieser Absichtserklärung ist die Etablierung einer strategischen
Partnerschaft, die die strategische und operative Entwicklung von Vaccentis
vorantreiben wird. Im Mittelpunkt steht der führende Impfstoffkandidat VCC-001
und dessen Plattformtechnologie. VCC-001 ist ein vielversprechender,
individualisierter, therapeutischer Impfstoff für die adjuvante Behandlung des
Nierenzellkarzinoms. Die Absichtserklärung sieht vor, dass TrueMed Vaccentis mit
seiner bereits bestehenden Infrastruktur sowie der fortlaufenden Suche nach
potenziellen strategischen Partnerschaften unterstützt. Vaccentis gewährt für
die Dauer der Vereinbarung exklusive Rechte für die Kommerzialisierung, den
Verkauf und die Distribution von VCC-001 und zukünftigen Pipeline-Kandidaten in
Israel.
Die Kombination von Vaccentis' Forschung- und Entwicklungsexpertise mit TrueMeds
umfassender Kompetenz in den Bereichen Geschäftsentwicklung,
Investorenbeziehungen und strategischen Allianzen soll die nächsten Meilensteine
für VCC-001 entscheidend voranbringen.
Partnerschaft mit vielfältigen gemeinsamen Chancen
TrueMed und Vaccentis schätzen ihre Partnerschaft sehr und sind überzeugt von
den gegenseitigen Chancen, die diese Zusammenarbeit bieten wird.
"VCC-001 ist ein vielversprechender immuntherapeutischer Ansatz mit enormem
Potenzial, die Behandlung von Krebs grundlegend zu verbessern. Mit unserer
langjährigen Erfahrung in der Markteinführung und der Kommerzialisierung sowie
unserem großen Investorennetzwerk möchten wir dazu beitragen, Vaccentis in
Forschung und Entwicklung zu unterstützen und hoffentlich den Impfstoff so
schnell wie möglich zu den Patienten zu bringen", sagen Arie Koren und Shmulik
Berkovich, Co-CEOs und Gründer von TrueMed.
Auch Vaccentis betont die Bedeutung der bevorstehenden Zusammenarbeit: "Die
Unterstützung von TrueMed für unsere Mission bietet wertvolle Möglichkeiten, die
Entwicklung unseres Produktkandidaten VCC-001 und unserer
Tumorimpfstoff-Plattformtechnologie weiter zu beschleunigen. Einen
Sparringpartner wie TrueMed zu gewinnen, der über jahrelange Expertise und ein
großes Netzwerk im gesundheitsbezogenen Finanzsektor verfügt, kann uns
maßgeblich dabei helfen, dass die ersten Patienten bald von VCC-001
profitieren", erklären Vaccentis CEO Martin Munte und Vaccentis
Verwaltungsratsmitglied Patrik Grandits.
Über Vaccentis
Vaccentis AG ist ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit Sitz in
Zürich/Schweiz. Das Schweizer Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung
und Herstellung individueller Krebsimpfstoffe. Der Fokus liegt auf der
Entwicklung therapeutischer, individualisierter Tumorimpfstoffe, die aus dem
eigenen Tumor des Patienten hergestellt werden - zunächst für das
Nierenzellkarzinom, weitere Indikationen sollen folgen. Die Zulassung für die EU
und die USA wird in den kommenden Jahren erwartet. Weitere Informationen finden
Sie unter vaccentis.com.
Über TrueMed
TrueMed ist ein führender Kommerzialisierungspartner für seltene Erkrankungen
und Spezialtherapien in Israel. Das Unternehmen bietet globalen Innovatoren
maßgeschneiderte "Port-to-Patient"-Lösungen aus einer Hand, einschließlich
Frühzugang, reibungslosem Markteintritt sowie Unterstützung für Patienten und
Versorgungspartner.
TrueMed hat erfolgreich mit führenden Unternehmen aus den USA und der EU
zusammengearbeitet, einige der innovativsten Technologien lokal eingeführt,
einen breiten Zugang ermöglicht und komplexe Therapien an Patienten mit hohem
Bedarf geliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.TrueMedtx.com.
Pressekontakt:
Brandenstein Communications
Telefon: +43 1 319 41 01-11
E-Mail: mailto:presse@brandensteincom.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181178/6134334
OTS: Vaccentis
Pressekontakt:
