Vaccentis und TrueMed bündeln ihre Kräfte zur Weiterentwicklung eines Krebsimpfstoffs

Zurich (ots) - Absichtserklärung für strategische Partnerschaft



Vaccentis, ein in Zürich ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die

Entwicklung therapeutischer, proteinbasierter Tumorimpfstoffe spezialisiert hat,

hat eine Absichtserklärung mit TrueMed, einem führenden

Kommerzialisierungspartner, unterzeichnet.



Beschleunigung der Entwicklung des Krebsimpfstoffs gegen Nierenzellkarzinom





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Zürich 6,5% Dividende Zurich Insurance Group -0,16 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 09.04.25, 15:00

Ziel dieser Absichtserklärung ist die Etablierung einer strategischenPartnerschaft, die die strategische und operative Entwicklung von Vaccentisvorantreiben wird. Im Mittelpunkt steht der führende Impfstoffkandidat VCC-001und dessen Plattformtechnologie. VCC-001 ist ein vielversprechender,individualisierter, therapeutischer Impfstoff für die adjuvante Behandlung desNierenzellkarzinoms. Die Absichtserklärung sieht vor, dass TrueMed Vaccentis mitseiner bereits bestehenden Infrastruktur sowie der fortlaufenden Suche nachpotenziellen strategischen Partnerschaften unterstützt. Vaccentis gewährt fürdie Dauer der Vereinbarung exklusive Rechte für die Kommerzialisierung, denVerkauf und die Distribution von VCC-001 und zukünftigen Pipeline-Kandidaten inIsrael.Die Kombination von Vaccentis' Forschung- und Entwicklungsexpertise mit TrueMedsumfassender Kompetenz in den Bereichen Geschäftsentwicklung,Investorenbeziehungen und strategischen Allianzen soll die nächsten Meilensteinefür VCC-001 entscheidend voranbringen.Partnerschaft mit vielfältigen gemeinsamen ChancenTrueMed und Vaccentis schätzen ihre Partnerschaft sehr und sind überzeugt vonden gegenseitigen Chancen, die diese Zusammenarbeit bieten wird."VCC-001 ist ein vielversprechender immuntherapeutischer Ansatz mit enormemPotenzial, die Behandlung von Krebs grundlegend zu verbessern. Mit unsererlangjährigen Erfahrung in der Markteinführung und der Kommerzialisierung sowieunserem großen Investorennetzwerk möchten wir dazu beitragen, Vaccentis inForschung und Entwicklung zu unterstützen und hoffentlich den Impfstoff soschnell wie möglich zu den Patienten zu bringen", sagen Arie Koren und ShmulikBerkovich, Co-CEOs und Gründer von TrueMed.Auch Vaccentis betont die Bedeutung der bevorstehenden Zusammenarbeit: "DieUnterstützung von TrueMed für unsere Mission bietet wertvolle Möglichkeiten, dieEntwicklung unseres Produktkandidaten VCC-001 und unsererTumorimpfstoff-Plattformtechnologie weiter zu beschleunigen. EinenSparringpartner wie TrueMed zu gewinnen, der über jahrelange Expertise und eingroßes Netzwerk im gesundheitsbezogenen Finanzsektor verfügt, kann unsmaßgeblich dabei helfen, dass die ersten Patienten bald von VCC-001profitieren", erklären Vaccentis CEO Martin Munte und VaccentisVerwaltungsratsmitglied Patrik Grandits.Über VaccentisVaccentis AG ist ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit Sitz inZürich/Schweiz. Das Schweizer Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklungund Herstellung individueller Krebsimpfstoffe. Der Fokus liegt auf derEntwicklung therapeutischer, individualisierter Tumorimpfstoffe, die aus demeigenen Tumor des Patienten hergestellt werden - zunächst für dasNierenzellkarzinom, weitere Indikationen sollen folgen. Die Zulassung für die EUund die USA wird in den kommenden Jahren erwartet. Weitere Informationen findenSie unter vaccentis.com.Über TrueMedTrueMed ist ein führender Kommerzialisierungspartner für seltene Erkrankungenund Spezialtherapien in Israel. Das Unternehmen bietet globalen Innovatorenmaßgeschneiderte "Port-to-Patient"-Lösungen aus einer Hand, einschließlichFrühzugang, reibungslosem Markteintritt sowie Unterstützung für Patienten undVersorgungspartner.TrueMed hat erfolgreich mit führenden Unternehmen aus den USA und der EUzusammengearbeitet, einige der innovativsten Technologien lokal eingeführt,einen breiten Zugang ermöglicht und komplexe Therapien an Patienten mit hohemBedarf geliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.TrueMedtx.com.Pressekontakt:Brandenstein CommunicationsTelefon: +43 1 319 41 01-11E-Mail: mailto:presse@brandensteincom.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/181178/6134334OTS: Vaccentis