    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vaccentis und TrueMed bündeln ihre Kräfte zur Weiterentwicklung eines Krebsimpfstoffs

    Zurich (ots) - Absichtserklärung für strategische Partnerschaft

    Vaccentis, ein in Zürich ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die
    Entwicklung therapeutischer, proteinbasierter Tumorimpfstoffe spezialisiert hat,
    hat eine Absichtserklärung mit TrueMed, einem führenden
    Kommerzialisierungspartner, unterzeichnet.

    Beschleunigung der Entwicklung des Krebsimpfstoffs gegen Nierenzellkarzinom

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zurich Insurance Group!
    Long
    495,39€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 6,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    662,94€
    Basispreis
    0,93
    Ask
    × 6,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ziel dieser Absichtserklärung ist die Etablierung einer strategischen
    Partnerschaft, die die strategische und operative Entwicklung von Vaccentis
    vorantreiben wird. Im Mittelpunkt steht der führende Impfstoffkandidat VCC-001
    und dessen Plattformtechnologie. VCC-001 ist ein vielversprechender,
    individualisierter, therapeutischer Impfstoff für die adjuvante Behandlung des
    Nierenzellkarzinoms. Die Absichtserklärung sieht vor, dass TrueMed Vaccentis mit
    seiner bereits bestehenden Infrastruktur sowie der fortlaufenden Suche nach
    potenziellen strategischen Partnerschaften unterstützt. Vaccentis gewährt für
    die Dauer der Vereinbarung exklusive Rechte für die Kommerzialisierung, den
    Verkauf und die Distribution von VCC-001 und zukünftigen Pipeline-Kandidaten in
    Israel.

    Die Kombination von Vaccentis' Forschung- und Entwicklungsexpertise mit TrueMeds
    umfassender Kompetenz in den Bereichen Geschäftsentwicklung,
    Investorenbeziehungen und strategischen Allianzen soll die nächsten Meilensteine
    für VCC-001 entscheidend voranbringen.

    Partnerschaft mit vielfältigen gemeinsamen Chancen

    TrueMed und Vaccentis schätzen ihre Partnerschaft sehr und sind überzeugt von
    den gegenseitigen Chancen, die diese Zusammenarbeit bieten wird.

    "VCC-001 ist ein vielversprechender immuntherapeutischer Ansatz mit enormem
    Potenzial, die Behandlung von Krebs grundlegend zu verbessern. Mit unserer
    langjährigen Erfahrung in der Markteinführung und der Kommerzialisierung sowie
    unserem großen Investorennetzwerk möchten wir dazu beitragen, Vaccentis in
    Forschung und Entwicklung zu unterstützen und hoffentlich den Impfstoff so
    schnell wie möglich zu den Patienten zu bringen", sagen Arie Koren und Shmulik
    Berkovich, Co-CEOs und Gründer von TrueMed.

    Auch Vaccentis betont die Bedeutung der bevorstehenden Zusammenarbeit: "Die
    Unterstützung von TrueMed für unsere Mission bietet wertvolle Möglichkeiten, die
    Entwicklung unseres Produktkandidaten VCC-001 und unserer
    Tumorimpfstoff-Plattformtechnologie weiter zu beschleunigen. Einen
    Sparringpartner wie TrueMed zu gewinnen, der über jahrelange Expertise und ein
    großes Netzwerk im gesundheitsbezogenen Finanzsektor verfügt, kann uns
    maßgeblich dabei helfen, dass die ersten Patienten bald von VCC-001
    profitieren", erklären Vaccentis CEO Martin Munte und Vaccentis
    Verwaltungsratsmitglied Patrik Grandits.

    Über Vaccentis

    Vaccentis AG ist ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit Sitz in
    Zürich/Schweiz. Das Schweizer Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung
    und Herstellung individueller Krebsimpfstoffe. Der Fokus liegt auf der
    Entwicklung therapeutischer, individualisierter Tumorimpfstoffe, die aus dem
    eigenen Tumor des Patienten hergestellt werden - zunächst für das
    Nierenzellkarzinom, weitere Indikationen sollen folgen. Die Zulassung für die EU
    und die USA wird in den kommenden Jahren erwartet. Weitere Informationen finden
    Sie unter vaccentis.com.

    Über TrueMed

    TrueMed ist ein führender Kommerzialisierungspartner für seltene Erkrankungen
    und Spezialtherapien in Israel. Das Unternehmen bietet globalen Innovatoren
    maßgeschneiderte "Port-to-Patient"-Lösungen aus einer Hand, einschließlich
    Frühzugang, reibungslosem Markteintritt sowie Unterstützung für Patienten und
    Versorgungspartner.

    TrueMed hat erfolgreich mit führenden Unternehmen aus den USA und der EU
    zusammengearbeitet, einige der innovativsten Technologien lokal eingeführt,
    einen breiten Zugang ermöglicht und komplexe Therapien an Patienten mit hohem
    Bedarf geliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.TrueMedtx.com.

    Pressekontakt:

    Brandenstein Communications
    Telefon: +43 1 319 41 01-11
    E-Mail: mailto:presse@brandensteincom.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181178/6134334
    OTS: Vaccentis


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zurich Insurance Group - 579919 - CH0011075394

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zurich Insurance Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vaccentis und TrueMed bündeln ihre Kräfte zur Weiterentwicklung eines Krebsimpfstoffs Absichtserklärung für strategische Partnerschaft Vaccentis, ein in Zürich ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung therapeutischer, proteinbasierter Tumorimpfstoffe spezialisiert hat, hat eine Absichtserklärung mit TrueMed, …