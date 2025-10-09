    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTilray Brands AktievorwärtsNachrichten zu Tilray Brands

    Tilray Brands Aktie auf Höhenflug - 09.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Tilray Brands Aktie bisher um +15,30 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tilray Brands Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

    Tilray Brands Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Tilray Brands Aktie. Mit einer Performance von +15,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Tilray Brands Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +197,57 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tilray Brands Aktie damit um +8,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,28 % gewonnen.

    Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,94 %
    1 Monat +64,00 %
    3 Monate +197,57 %
    1 Jahr +1,00 %

    Informationen zur Tilray Brands Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,77 Mrd. wert.

    Tilray Brands Reports Strong First Quarter Fiscal 2026 Results, Highlighting Continued Growth with Record Q1 Net Revenue of $210 Million and Net Income


    Operational Efficiencies and Focus on Profitability Drove Net Income of $1.5 Million, Adjusted EBITDA Increased 9% to $10 Million and Net Cash Used in Operations Improved by $34 Million Year-Over-Year Canadian Adult-Use Cannabis Gross Revenue …

    Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tilray Brands

    +16,38 %
    +8,94 %
    +64,00 %
    +197,57 %
    +1,00 %
    -52,00 %
    -72,27 %
    -91,10 %
    ISIN:US88688T1007WKN:A2JQSC



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
