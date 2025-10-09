RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach der Bekanntgabe mittelfristiger Zielvorgaben auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Die Prognose für ein operatives Ergebnis (Ebit) von mindestens 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2030 impliziere ein jährliches Wachstum von 6 Prozent, schrieb Tom Narayan in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Damit lägen die Italiener deutlich unter der auf dem Kapitalmarkttag 2022 in Aussicht gestellten implizierten Wachstumsrate von 10 Prozent jährlich. Auch habe er mit einem stärkeren Wachstum der Volumina gerechnet, so der Experte./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 06:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,81 % und einem Kurs von 355EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
