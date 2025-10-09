RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Mark Fielding passte sein Bewertungsmodell für den Technologiekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die zu erwartenden negativen Auswirkungen der Übernahme von Altair/Dotmatics an./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 03:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 03:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 249,7EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
