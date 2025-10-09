UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC anlässlich der geplanten Komplettübernahme der Hongkonger Hang Seng Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Obwohl die kurzfristigen Umstrukturierungskosten und potenziellen Kosten für Rückstellungen für Kreditausfälle noch nicht bekannt seien, sehe er dies als einen positiven strategischen Schritt, der es der HSBC ermöglichen sollte, die Effizienz und Wettbewerbsposition der Hang Seng Bank zu verbessern, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,19 % und einem Kurs von 11,70EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,8
Kursziel alt: 9,8
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
