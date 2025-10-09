JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC anlässlich der geplanten Komplettübernahme der Hongkonger Hang Seng Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 940 Pence belassen. Die Auswirkungen der Transaktion dürften angesichts der ebenfalls geplanten Aussetzung der Aktienrückkäufe weitgehend neutral auf den Gewinn je Aktie der HSBC sein, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Längerfristig sei aber Synergiepotenzial vorhanden./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 07:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,19 % und einem Kurs von 11,70EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.
