    Weckruf für die Aktie?

    PepsiCo überrascht mit starken Ergebnissen – US-Getränkegeschäft dreht auf

    PepsiCo hat für das dritte Quartal 2025 bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Die Aktie konnte allerdings im laufenden Jahr noch nicht glänzen. Der aktivistische Investor Elliott macht Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    • PepsiCo übertrifft Q3-Erwartungen mit 23,94 Mrd. USD.
    • Umsatzsteigerung von 2% im nordamerikanischen Geschäft.
    • Elliott Management fordert Umstrukturierung und Verkäufe.
    Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa

    Der Lebensmittel- und Getränkekonzern, bekannt durch Marken wie Lay’s, Gatorade und Quaker, konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung des Umsatzes von 2 Prozent in seinem nordamerikanischen Getränkegeschäft verzeichnen – das stärkste Wachstum seit fast zwei Jahren. Besonders positiv entwickelten sich die ikonische Pepsi-Cola sowie Poppi, eine gesündere Limonade, die PepsiCo Anfang dieses Jahres übernommen hat.

    PepsiCo erzielte einen Quartalsumsatz von 23,94 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten von 23,83 Milliarden US-Dollar knapp übertraf. CEO Ramon Laguarta erklärte, dass das Unternehmen kontinuierlich neue Produkte einführt, die den sich ändernden Ernährungsgewohnheiten der amerikanischen Verbraucher gerecht werden. Dabei fokussiert sich PepsiCo auf gesündere, proteinreiche Produkte und prebiotische Limonaden, die in den USA zunehmend gefragt sind.

    Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,29 US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Analysten von 2,26 US-Dollar. PepsiCo erwartet für 2025 weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich und rechnet mit stabilen Kerngewinnen in konstanten Währungen im Vergleich zum Vorjahr.

    PepsiCo

    +1,32 %
    -1,44 %
    -0,28 %
    +4,14 %
    -22,53 %
    -27,65 %
    +2,35 %
    +36,88 %
    +1.020,07 %
    ISIN:US7134481081WKN:851995

    Trotz dieser positiven Ergebnisse steht der Konzern unter Druck von Elliott Management. Der aktivistische Investor kritisiert den Snack-Konzern für seine schwächere Marktperformance im Vergleich zu Konkurrent Coca-Cola und fordert das Unternehmen auf, seine Abfüllnetzwerke neu zu strukturieren und nicht zum Kerngeschäft gehörende Marken wie Quaker Oats zu verkaufen.

    Die Aktie von PepsiCo zeigt sich im vorbörslichen US-Handel unbeeindruckt von den Zahlen und nahezu unverändert. Seit Jahresbeginn sind die Papiere um 8 Prozent gefallen, während Coca-Cola um 6 Prozent zulegen konnte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


