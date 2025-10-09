PepsiCo überrascht mit starken Ergebnissen – US-Getränkegeschäft dreht auf

Der Lebensmittel- und Getränkekonzern, bekannt durch Marken wie Lay’s, Gatorade und Quaker, konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung des Umsatzes von 2 Prozent in seinem nordamerikanischen Getränkegeschäft verzeichnen – das stärkste Wachstum seit fast zwei Jahren. Besonders positiv entwickelten sich die ikonische Pepsi-Cola sowie Poppi, eine gesündere Limonade, die PepsiCo Anfang dieses Jahres übernommen hat.

PepsiCo erzielte einen Quartalsumsatz von 23,94 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten von 23,83 Milliarden US-Dollar knapp übertraf. CEO Ramon Laguarta erklärte, dass das Unternehmen kontinuierlich neue Produkte einführt, die den sich ändernden Ernährungsgewohnheiten der amerikanischen Verbraucher gerecht werden. Dabei fokussiert sich PepsiCo auf gesündere, proteinreiche Produkte und prebiotische Limonaden, die in den USA zunehmend gefragt sind.