Dudenhöffer skeptisch zu Förderung von E-Auto-Kauf

Osnabrück (ots) - Auto-Ökonom Ferdinand Dudenhöffer hat die Vereinbarung des

Koalitionsausschusses, die Anschaffung von E-Autos mit drei Milliarden Euro

zusätzlich zu fördern, skeptisch beurteilt. "Ganz nett, aber löst nicht unsere

Probleme", sagte Dudenhöffer im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(NOZ). "Sozialprogramme führen unsere Autoindustrie nicht in die Zukunft,

sondern nur harte Schnitte, um unsere Kosten zu senken."



Dudenhöffer reagierte auf die Einigung der Spitzen von Union und SPD aus der

Nacht. Darin heißt es: Um den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität zu

unterstützen, "setzen wir auf eine gezielte Förderung, insbesondere für

Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen". Neben Mitteln aus dem

EU-Klimasozialfonds würden dafür zusätzlich drei Milliarden Euro bis 2029

verausgabt.



Dudenhöffer betonte, Deutschland verkaufe weniger als drei Millionen Neuwagen,

die Welt insgesamt 80 Millionen. "Wir sollten uns um die Welt kümmern, um unsere

Industrie in die Zunft zu bringen", so der Experte. "Die Autoindustrie in

Deutschland erstickt an unserer miserablen Wettbewerbsfähigkeit. 30.000

Elektroautos retten uns nicht."



