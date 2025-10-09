Reaktion auf Koalitionsausschuss
Dudenhöffer skeptisch zu Förderung von E-Auto-Kauf
Osnabrück (ots) - Auto-Ökonom Ferdinand Dudenhöffer hat die Vereinbarung des
Koalitionsausschusses, die Anschaffung von E-Autos mit drei Milliarden Euro
zusätzlich zu fördern, skeptisch beurteilt. "Ganz nett, aber löst nicht unsere
Probleme", sagte Dudenhöffer im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"
(NOZ). "Sozialprogramme führen unsere Autoindustrie nicht in die Zukunft,
sondern nur harte Schnitte, um unsere Kosten zu senken."
Dudenhöffer reagierte auf die Einigung der Spitzen von Union und SPD aus der
Nacht. Darin heißt es: Um den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität zu
unterstützen, "setzen wir auf eine gezielte Förderung, insbesondere für
Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen". Neben Mitteln aus dem
EU-Klimasozialfonds würden dafür zusätzlich drei Milliarden Euro bis 2029
verausgabt.
Dudenhöffer betonte, Deutschland verkaufe weniger als drei Millionen Neuwagen,
die Welt insgesamt 80 Millionen. "Wir sollten uns um die Welt kümmern, um unsere
Industrie in die Zunft zu bringen", so der Experte. "Die Autoindustrie in
Deutschland erstickt an unserer miserablen Wettbewerbsfähigkeit. 30.000
Elektroautos retten uns nicht."
Pressekontakt:
Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion
Telefon: +49(0)541/310 207
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6134354
OTS: Neue Osnabrücker Zeitung
