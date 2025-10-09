    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Reaktion auf Koalitionsausschuss

    Dudenhöffer skeptisch zu Förderung von E-Auto-Kauf

    Osnabrück (ots) - Auto-Ökonom Ferdinand Dudenhöffer hat die Vereinbarung des
    Koalitionsausschusses, die Anschaffung von E-Autos mit drei Milliarden Euro
    zusätzlich zu fördern, skeptisch beurteilt. "Ganz nett, aber löst nicht unsere
    Probleme", sagte Dudenhöffer im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"
    (NOZ). "Sozialprogramme führen unsere Autoindustrie nicht in die Zukunft,
    sondern nur harte Schnitte, um unsere Kosten zu senken."

    Dudenhöffer reagierte auf die Einigung der Spitzen von Union und SPD aus der
    Nacht. Darin heißt es: Um den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität zu
    unterstützen, "setzen wir auf eine gezielte Förderung, insbesondere für
    Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen". Neben Mitteln aus dem
    EU-Klimasozialfonds würden dafür zusätzlich drei Milliarden Euro bis 2029
    verausgabt.

    Dudenhöffer betonte, Deutschland verkaufe weniger als drei Millionen Neuwagen,
    die Welt insgesamt 80 Millionen. "Wir sollten uns um die Welt kümmern, um unsere
    Industrie in die Zunft zu bringen", so der Experte. "Die Autoindustrie in
    Deutschland erstickt an unserer miserablen Wettbewerbsfähigkeit. 30.000
    Elektroautos retten uns nicht."

