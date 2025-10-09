Tilray high: Nach den Ergebnissen knallt die Aktie!

Nach Jahren roter Zahlen gelingt der Befreiungsschlag: 1,5 Millionen US-Dollar Nettogewinn, statt des massiven Verlusts von 34,7 Millionen im Vorjahresquartal. Die Profitabilität zieht klar an – das bereinigte EBITDA steigt um 9 Prozent auf 10 Millionen US-Dollar.

Tilray liefert im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein echtes Ausrufezeichen: Rekordumsatz von 210 Millionen US-Dollar, ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr – trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds.

Der operative Cashflow verbessert sich von Minus 35,3 Millionen auf Minus 1,3 Millionen US-Dollar.

Parallel fährt Tilray seine Verschuldung auf ein Minimum herunter. Die Nettoschulden liegen jetzt bei gerade einmal 4 Millionen US-Dollar, was die finanzielle Flexibilität enorm erhöht.

CEO Irwin D. Simon: "Wir starten stark ins Geschäftsjahr 2026 – Rekordumsätze, Nettogewinn, und eine robuste Bilanz zeigen, dass unsere Strategie funktioniert. Tilray ist bestens positioniert, um von der Entwicklung des globalen Cannabis-, Getränke- und Wellnessmarktes zu profitieren – insbesondere im Hinblick auf die mögliche Neuklassifizierung von Cannabis in den USA und das wachsende europäische Cannabissegment."

Das Getränkesegment blieb mit 55,7 Millionen US-Dollar Umsatz auf Vorjahresniveau, während das Cannabisgeschäft rund 64,5 Mio. US-Dollar zum Gesamtumsatz beitrug.

Mit einem Barmittelbestand von 265 Millionen US-Dollar steht das Unternehmen so solide da wie nie zuvor.

Die Anleger reagieren. Die Aktie von Tilray legt im Handel am Donnerstag zweistellig zu, zeitweise um bis zu 17 Prozent.

Mit Blick auf das Gesamtjahr hob Tilray seine Prognose für das bereinigte EBITDA auf eine Spanne von 62 bis 72 Millionen US-Dollar an – über den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 61,1 Millionen US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

