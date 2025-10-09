    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: verkaufenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Wachstum der chinesischen Kosmetikimporte aus Frankreich steuere auf eine schnelle Normalisierung zu, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gegenwind komme auch vom nachlassenden Kreditwachstum in China./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tom Sykes
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 340
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell' Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Wachstum der chinesischen Kosmetikimporte aus Frankreich steuere auf eine schnelle Normalisierung zu, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden …