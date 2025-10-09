    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Goldpreis hält sich knapp unter Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis bleibt unter Rekordhoch bei 4.042 USD.
    • Fortschritte im Gaza-Konflikt dämpfen Goldnachfrage.
    • Goldwert seit Jahresbeginn um über 50% gestiegen.
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat seinen Höhenflug am Donnerstag nicht fortgesetzt und sich knapp unter seinem Rekordhoch gehalten. An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) im Mittagshandel bei 4.042 US-Dollar gehandelt. Am Vortag hatte der Preis für das Edelmetall erstmals die Marke von 4.000 Dollar geknackt und war in der Spitze bis auf 4.059,31 Dollar gestiegen.

    Am Markt wurde auf Fortschritte bei den Verhandlungen für ein Ende des Gaza-Kriegs verwiesen. Der Durchbruch auf dem Weg zum Frieden bremste an den Finanzmärkten die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold. Der rasante Preisanstieg der vergangenen Handelstage hat sich damit vorerst nicht fortgesetzt.

    Seit Beginn des Jahres hat das Edelmetall mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen. Neben der Flucht in sichere Anlagehäfen durch geopolitische Risiken im Nahen Osten und durch den Krieg in der Ukraine, hatte auch die aggressive Zollpolitik der US-Regierung, die Käufe von Notenbanken und die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA die Kauflaune beim Gold immer wieder angeheizt./jkr/stk





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
