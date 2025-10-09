Börsen Update Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +2,96 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:55) bei 30.853,86 PKT und steigt um +0,03 %. Top-Werte: HelloFresh +8,34 %, AIXTRON +3,74 %, Hochtief +2,81 % Flop-Werte: Gerresheimer -8,29 %, Bechtle -3,17 %, RENK Group -2,83 %

Der DAX steht aktuell (13:59:52) bei 24.746,18 PKT und steigt um +0,49 %. Top-Werte: Heidelberg Materials +3,47 %, Bayer +2,12 %, Daimler Truck Holding +1,83 % Flop-Werte: Zalando -2,22 %, GEA Group -1,47 %, Beiersdorf -1,34 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.742,59 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: AIXTRON +3,74 %, Jenoptik +3,61 %, SILTRONIC AG +2,60 %

Flop-Werte: Evotec -3,32 %, Bechtle -3,17 %, HENSOLDT -2,45 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.659,32 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: DANONE +3,84 %, Bayer +2,12 %, Siemens +1,81 %

Flop-Werte: Ferrari -12,11 %, Inditex -1,30 %, BBVA -1,16 %

Der ATX steht bei 4.749,76 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.

Top-Werte: STRABAG +2,33 %, DO & CO +2,18 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,99 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,18 %, Immofinanz -0,22 %, Raiffeisen Bank International -0,17 %

Der SMI steht bei 12.653,49 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.

Top-Werte: Holcim +2,53 %, Swiss Life Holding +0,88 %, Amrize +0,69 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,76 %, UBS Group -0,87 %, Logitech International -0,76 %

Der CAC 40 steht bei 8.099,35 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.

Top-Werte: DANONE +3,84 %, Kering +2,20 %, AXA +1,72 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -2,44 %, ArcelorMittal -0,88 %, STMicroelectronics -0,73 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.737,87 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,04 %, Skanska (B) +0,75 %, AstraZeneca +0,73 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -2,57 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,85 %, Tele2 (B) -1,60 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.210,00 PKT und steigt um +2,96 %.

Top-Werte: Public Power +2,47 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,14 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,73 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,81 %, Jumbo -0,99 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,61 %