DANONE Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DANONE Aktie. Mit einer Performance von +3,84 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Danone ist ein führendes Unternehmen im Bereich gesunder Lebensmittel, bekannt für Milchprodukte und pflanzliche Alternativen. Mit starker Marktpräsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Nestlé und Unilever. Danone hebt sich durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und lokale Anpassung ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DANONE einen Gewinn von +7,10 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DANONE Aktie damit um -1,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DANONE +11,74 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

DANONE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,88 % 1 Monat -3,07 % 3 Monate +7,10 % 1 Jahr +12,11 %

Informationen zur DANONE Aktie

Es gibt 681 Mio. DANONE Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,30 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas leichter tendiert. Nach den Gewinnen der vergangenen Wochen und neuen Rekorden an den internationalen Börsen stellte sich damit eine abwartende Haltung ein. Der EuroStoxx 50 verlor am …

DANONE Aktie jetzt kaufen?

Ob die DANONE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DANONE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.