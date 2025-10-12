    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRobinhood Markets Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Robinhood Markets Registered (A)

    Bis zu 243 Prozent Kursgewinne: Das sind die derzeit heißesten Aktien!

    Diese Unternehmen aus dem S&P 500 verzeichneten 2025 die stärksten Kursgewinne.

    Für Sie zusammengefasst
    • Robinhood: Kursanstieg über 243% durch neue Einnahmen.
    • Western Digital: 126% Anstieg dank KI- und Cloud-Nachfrage.
    • Palantir: 117% Zuwachs durch Datenanalyse und Partnerschaften.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Top-Gewinner 2025 - Bis zu 243 Prozent Kursgewinne: Das sind die derzeit heißesten Aktien!
    Foto: OpenAI

    Robinhood steht mit einem beeindruckenden Kursanstieg von über 243 Prozent im Jahr 2025 an erster Stelle. Der Finanzdienstleister hat erfolgreich neue Einnahmequellen erschlossen und seine Plattform weiter ausgebaut, was zu einer erhöhten Nutzerbasis und Handelsaktivität geführt hat.

    Robinhood Markets Registered (A)

    +4,48 %
    -4,19 %
    +25,03 %
    +45,31 %
    +411,18 %
    +1.033,03 %
    +631,11 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC

    Western Digital verzeichnete einen Kursanstieg von über 126 Prozent seit Jahresbeginn. Der Anstieg des Herstellers von Festplattenlaufwerken und Speicherprodukten, ist auf die steigende Nachfrage nach Speicherlösungen, insbesondere im Zusammenhang mit der wachsenden Datenmenge durch KI-Anwendungen und Cloud-Computing, zurückzuführen.

    Western Digital

    +4,27 %
    -10,70 %
    +22,51 %
    +82,55 %
    +133,07 %
    +290,77 %
    +321,72 %
    +85,83 %
    +384,73 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060

    Seagate Technology erreicht mit über 126 Prozent Kursanstieg seit Jahresbeginn den dritten Platz. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken und Bandlaufwerken mit Sitz in Dublin profitiert von steigender Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Anwendungen. Die Nachfrage wird durch die massive Verbreitung von KI und maschinellem Lernen angetrieben. Diese Technologien benötigen enorme Mengen an Daten, die auf schnellen und leistungsstarken Speicherlösungen verarbeitet und gespeichert werden müssen. Zudem ist die Nachfrage nach Cloud-Diensten weltweit gestiegen, da Unternehmen ihre Daten zunehmend in die Cloud verlagern, um flexibler und skalierbarer zu arbeiten.

    Seagate Technology Holdings

    +2,89 %
    -14,01 %
    +9,76 %
    +46,89 %
    +83,69 %
    +245,71 %
    +134,49 %
    ISIN:IE00BKVD2N49WKN:A3CQU7

    Die Aktie von Palantir stieg seit Jahresbeginn um über 117 Prozent und ist in dieser Hinsicht das vierterfolgsreichste Unternehmen im Jahr 2025. Das Softwareunternehmen erlebte 2025 einen starken Aktienanstieg aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Datenanalyse- und KI-Lösungen, die durch die Integration von maschinellem Lernen und Cloud-Technologie weiter verstärkt wurde. Zudem profitierte das Unternehmen von strategischen Partnerschaften mit großen Unternehmen und Regierungen sowie einer erfolgreichen Expansion in neue Industrien.

    Palantir

    +3,05 %
    +2,44 %
    +5,30 %
    +26,07 %
    +288,43 %
    +1.769,45 %
    +1.722,71 %
    +1.826,68 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J

    Auch Newmont Corporation schafft es mit einem Kursanstieg von mehr als 95 Prozent seit Jahresbeginn in die Top 5. Das Bergbauunternehmen profitierte 2025 von steigenden Goldpreisen und einer robusten globalen Nachfrage nach dem Edelmetall. Das Unternehmen konnte durch seine effizienten Produktionsmethoden und Erweiterungen in Schlüsselregionen seine Marktposition stärken und die Rentabilität steigern. 

    Newmont Corporation

    +3,79 %
    +0,55 %
    +11,75 %
    +46,52 %
    +52,00 %
    +75,74 %
    +42,26 %
    +362,63 %
    +169,83 %
    ISIN:US6516391066WKN:853823

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
