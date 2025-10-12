Bis zu 243 Prozent Kursgewinne: Das sind die derzeit heißesten Aktien!

Robinhood steht mit einem beeindruckenden Kursanstieg von über 243 Prozent im Jahr 2025 an erster Stelle. Der Finanzdienstleister hat erfolgreich neue Einnahmequellen erschlossen und seine Plattform weiter ausgebaut, was zu einer erhöhten Nutzerbasis und Handelsaktivität geführt hat.

Western Digital verzeichnete einen Kursanstieg von über 126 Prozent seit Jahresbeginn. Der Anstieg des Herstellers von Festplattenlaufwerken und Speicherprodukten, ist auf die steigende Nachfrage nach Speicherlösungen, insbesondere im Zusammenhang mit der wachsenden Datenmenge durch KI-Anwendungen und Cloud-Computing, zurückzuführen.

Seagate Technology erreicht mit über 126 Prozent Kursanstieg seit Jahresbeginn den dritten Platz. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken und Bandlaufwerken mit Sitz in Dublin profitiert von steigender Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Anwendungen. Die Nachfrage wird durch die massive Verbreitung von KI und maschinellem Lernen angetrieben. Diese Technologien benötigen enorme Mengen an Daten, die auf schnellen und leistungsstarken Speicherlösungen verarbeitet und gespeichert werden müssen. Zudem ist die Nachfrage nach Cloud-Diensten weltweit gestiegen, da Unternehmen ihre Daten zunehmend in die Cloud verlagern, um flexibler und skalierbarer zu arbeiten.

Die Aktie von Palantir stieg seit Jahresbeginn um über 117 Prozent und ist in dieser Hinsicht das vierterfolgsreichste Unternehmen im Jahr 2025. Das Softwareunternehmen erlebte 2025 einen starken Aktienanstieg aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Datenanalyse- und KI-Lösungen, die durch die Integration von maschinellem Lernen und Cloud-Technologie weiter verstärkt wurde. Zudem profitierte das Unternehmen von strategischen Partnerschaften mit großen Unternehmen und Regierungen sowie einer erfolgreichen Expansion in neue Industrien.

Auch Newmont Corporation schafft es mit einem Kursanstieg von mehr als 95 Prozent seit Jahresbeginn in die Top 5. Das Bergbauunternehmen profitierte 2025 von steigenden Goldpreisen und einer robusten globalen Nachfrage nach dem Edelmetall. Das Unternehmen konnte durch seine effizienten Produktionsmethoden und Erweiterungen in Schlüsselregionen seine Marktposition stärken und die Rentabilität steigern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion