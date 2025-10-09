NORDWEST Handel: Prognoseanpassung und Personalmaßnahmen für 2025
Die NORDWEST Handel AG hat ihre Prognosen für 2025 überarbeitet und reagiert damit auf die Herausforderungen der Bauwirtschaft.
Foto: adobe.stock.com
- NORDWEST Handel AG hat die Prognose für das Geschäftsvolumen und EBIT für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
- Das Geschäftsvolumen wird nun auf 4,5 Mrd. EUR mit einer Schwankungsbreite von +/- 6% geschätzt, zuvor waren es 4,8 Mrd. EUR mit +/- 9%.
- Das EBIT wird auf 11,1 Mio. EUR mit einer Bandbreite von +/- 0,6 Mio. EUR angepasst, vorher waren es 15,0 Mio. EUR mit +/- 0,9 Mio. EUR.
- Die Anpassungen sind auf einen schwächeren Verlauf des Geschäftsvolumens im zweiten Halbjahr 2025 zurückzuführen, beeinflusst durch die Rezession in der Bauwirtschaft.
- Es werden Maßnahmen zur Senkung der Sach- und Personalkosten eingeleitet, einschließlich eines Stellenabbaus, der Einmalaufwendungen von bis zu 1,1 Mio. EUR verursachen wird.
- Ziel der Maßnahmen ist es, ab 2026 jährlich rund 1,5 Mio. EUR bei Personalkosten und 1,0 Mio. EUR bei Sachkosten einzusparen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2025, bei NORDWEST Handel ist am 15.10.2025.
Der Kurs von NORDWEST Handel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,24 % im
Minus.
-1,74 %
-0,25 %
-2,18 %
-3,13 %
-3,59 %
+5,77 %
-3,13 %
+65,48 %
-6,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte