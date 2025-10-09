    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Aktionen vor dem Kanzleramt zum 'Autogipfel'

    Für Sie zusammengefasst
    • Protest vor Kanzleramt gegen Automobilpolitik
    • Fahrzeuge mit Aufschriften blockieren Zufahrt
    • CDU und SPD kündigen Förderprogramm für E-Autos an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Mit Aktionen vor dem Bundeskanzleramt haben Umweltorganisation gegen die deutsche Automobilpolitik protestiert. Mehrere Fahrzeuge mit Aufschriften wie "Mehr Elektro Wagen" und "Greenpeace" standen vor der Zufahrt des Regierungsgebäudes und blockierten nach Beobachtung eines dpa-Reporters zeitweise den Zugang. Wenige Meter weiter stand eine Gruppe von Friday for Future mit einem großen Plakat mit der Aufschrift "Merz lass das Verbrenner-Aus in Ruhe!".

    Die Polizei war mit mehreren Beamtinnen und Beamten vor Ort und sicherte die Umgebung. Bei der Protestaktion von Greenpeace Autos wurden Kennzeichen und Insassen der Fahrzeuge gefilmt. Einige Aktivisten wurden weggeführt.

    Vertreter der Branche zu Gast

    Der Protest fiel zeitlich zusammen mit einem "Autogipfel" bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Dazu sind Spitzenvertreter von Autoherstellern und Zulieferern, Verbänden und Gewerkschaft sowie aus Bundesländern mit Autostandorten geladen.

    Unmittelbar vor dem Treffen kündigten CDU und SPD ein Förderprogramm an mit dem Kaufanreize für Elektroautos. In der Frage, ob es Lockerungen beim sogenannten Verbrenner-Aus geben soll, ist die Koalition jedoch noch uneins./mvk/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 81,38 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -6,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 45,62 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der BMW Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +7,06 %/+26,75 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
