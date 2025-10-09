    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Elektroautobatterie-Rohstoff

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kein schneller Lithium-Abbau in der Altmark

    Für Sie zusammengefasst
    • Lithium-Abbau in Altmark: Viele Fragen offen.
    • Abbau nicht sofort möglich, weitere Untersuchungen nötig.
    • Vorkommen tief in der Erde, wirtschaftliche Abbaubarkeit unklar.

    MAGDEBURG/SALZWEDEL (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sieht vor einem Lithium-Abbau in der Altmark noch viele Fragen zu klären. "Es wird nicht ab morgen da Lithium-Abbau in der Altmark möglich sein", sagte er im Landtag in Magdeburg. Es seien weitere Untersuchungen nötig.

    Das Energieunternehmen Neptune Energy hat im nördlichen Sachsen-Anhalt "eine der größten projektbezogenen Lithium-Ressourcen der Welt" ausgemacht. Ein Gutachten habe ergeben, dass von einem nachgewiesenen Vorkommen in Höhe von 43 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent auszugehen sei, hieß es vom Unternehmen. Lithium gilt als zentraler Rohstoff für Batterien in Elektrofahrzeugen und als Schlüsselelement für die Energiewende.

    Es sei bis jetzt nicht nachgewiesen, "dass dieses Lithiumvorkommen auch wirtschaftlich abbaubar ist", sagte Schulze. Das Vorkommen sei relativ tief in der Erde. Insgesamt gebe es beim Rohstoffabbau aktuell viele Abhängigkeiten, etwa von China. Deswegen werde man in den nächsten Jahren sachlich darüber diskutieren müssen, was in Deutschland möglich sei, so der Minister./cki/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Elektroautobatterie-Rohstoff Kein schneller Lithium-Abbau in der Altmark Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sieht vor einem Lithium-Abbau in der Altmark noch viele Fragen zu klären. "Es wird nicht ab morgen da Lithium-Abbau in der Altmark möglich sein", sagte er im Landtag in Magdeburg. Es seien …