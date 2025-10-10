Levi Strauss: Überraschend gute Zahlen – Aktie nachbörslich dennoch tiefrot!

Im Zeitraum zwischen Juni und Ende August stieg der Umsatz auf 1,54 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die bereinigten Gewinne je Aktie lagen mit 34 Cent über den Analystenschätzungen von 31 Cent. Der Nettogewinn belief sich auf 218 Millionen US-Dollar gegenüber 20,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Levi Strauss & Co. hat im dritten Geschäftsquartal überraschend gute Zahlen präsentiert. Trotz gestiegener Kosten durch Zölle wuchs der Gewinn des Denim-Herstellers schneller als von Analysten erwartet. Dies ist auf gezielte Preiserhöhungen und eine stärkere Fokussierung auf den Direktvertrieb zurückzuführen.

Die Bruttomarge kletterte um 1,1 Prozentpunkte auf 61,7 Prozent und übertraf damit die Prognose von 60,7 Prozent. CEO Michelle Gass erklärte in einem Interview mit CNBC, dass Levi’s die Preise für einige Jeans und Bekleidungsstücke bereits angehoben habe und für das kommende Jahr weitere Anpassungen in den USA und anderen Märkten plane. "Unsere Maßnahmen sind gezielt, und bisher sehen wir keine negativen Auswirkungen auf die Nachfrage", betonte Gass.

Finanzchef Harmit Singh ergänzte, dass die Nachfrage nach Levi's-Produkten "wirklich stark" sei und das Umsatzwachstum überwiegend nicht auf Preissteigerungen zurückzuführen sei. Gleichzeitig reduziert das Unternehmen die Rabatte und verkauft verstärkt über eigene Kanäle wie den Webshop und die Filialen, was zu höheren Margen führt.

Angesichts dieser starken Zahlen hat Levi’s die Jahresprognose angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von rund 3 Prozent (zuvor 1–2 Prozent ) und bereinigte Gewinne je Aktie zwischen 1,27 und 1,32 US-Dollar. Die Bruttomarge soll trotz der US-Zölle auf Importwaren aus China auf dem ursprünglich geplanten Niveau bleiben.

Die Strategie von CEO Gass zeigt Wirkung: So wuchs der Direktvertrieb im Quartal um 11 Prozent , während der Umsatzanteil von Damenbekleidung um 9 Prozent stieg. Zudem baut Levi’s sein Sortiment über Jeans hinaus aus, beispielsweise um Tops und Oberbekleidung, die inzwischen fast 40 Prozent des Geschäfts ausmachen und im Quartal um 9 Prozent zulegten.

Trotz dieser starken Zahlen fiel die Aktie im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange um mehr als sieben Prozent. Gemessen am Donnerstagschlusskurs steht seit Jahresbeginn dennoch ein Plus von fast 41 Prozent zu Buche.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Levi Strauss & Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 24,54USD auf NYSE (10. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



